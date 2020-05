Une jeune américaine a hérité de l'ancien numéro de téléphone d'Elon Musk, le fondateur de Tesla

Chaque jour, Lyndsay Tucker reçoit des appels ou des messages destinés à… Elon Musk, le patron de la firme Tesla. Cette jeune américaine de 25 ans doit expliquer à de nombreuses reprises aux personnes qui la contactent que le PDG de Tesla n'est plus joignable à ce numéro.

Lyndsay Tucker, une vendeuse chez Sephora dans la ville de San Jose en Californie, s’est en effet vue attribuer par l’opérateur AT&T la ligne téléphonique qui était auparavant détenue par Elon Musk. Ce n'est que lorsqu'elle s'est confiée auprès de sa mère sur les nombreux SMS et sur la multitude d’appels dont elle était submergée qu'elle a découvert l'identité de celui à qui ils étaient destinés. Cette jeune femme s’est confiée au média américain NPR. Ce phénomène sur son téléphone a débuté il y a quelques années pour Lyndsay Tucker.

AT&T a attribué à Lyndsay Tucker un numéro qui avait auparavant appartenu à Elon Musk comme le montrent des dossiers consultés par NPR. La ligne était reliée à un appartement acheté et vendu il y a des années à Palo Alto en Californie par le PDG de Tesla qui s'est ensuite débarrassé du numéro. Ce dernier a finalement été réaffecté et donné à la jeune femme qui reçoit en moyenne trois appels ou messages par jour, adressés à Elon Musk. Elle reçoit beaucoup plus d’appels et de messages lorsqu’Elon Musk déclenche une nouvelle polémique ou annonce un projet révolutionnaire et inédit.

Contacté par NPR, Elon Musk s'est dit surpris que le numéro soit encore en activité. Il n'a d'ailleurs pas réagi à la question du journaliste lui demandant s'il avait lui-même donné ce numéro à des personnes pour les induire en erreur.

Lyndsay Tucker a notamment reçu ce type de messages ou d’appels : une femme se portant volontaire pour voyager dans l'espace avec SpaceX, des plans pour créer un membre bionique ou encore des informations à propos de recherches sur un vaccin contre le coronavirus.

Lyndsay Tucker ne compte pas se séparer de ce numéro particulier. La jeune femme rêve de devenir actrice. Elle voit dans ces nombreux contacts de belles opportunités.