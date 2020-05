La chaîne CNN critiquée pour avoir invité Greta Thunberg dans le cadre d’une émission sur le coronavirus réunissant des experts médicaux

Célèbre pour son combat pour l’environnement, Greta Thunberg va participer à une émission exceptionnelle diffusée sur CNN dans la soirée du jeudi 14 mai, selon des informations de Valeurs Actuelles et du New York Post. La militante de 17 ans va participer à cette émission et à ce programme spécial sur la crise sanitaire et non climatique. L’adolescente a été invitée pour participer, aux côtés d’un panel des meilleurs experts des Etats-Unis, à un débat sur le thème suivant : "Coronavirus, faits et peurs".

L’ancienne secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Kathleen Sebelius et l’ex-directeur des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) Richard E. Besser seront notamment présents.

Le choix de Greta Thunberg a provoqué de vives réactions dans certains médias américains et sur les réseaux sociaux. Le nom de Greta Thunberg s’est hissé dans le classement des plus fortes tendances sur Twitter avec près de 30.000 mentions en quelques heures seulement. Beaucoup d’internautes déplorent le fait que Greta Thunberg soit illégitime à leurs yeux pour parler d’un sujet aussi important sur le plan de la santé.

Greta Thunberg a réfuté ce jeudi le fait qu'elle allait apparaître en tant qu’"experte" du coronavirus dans un programme diffusé sur CNN. La jeune femme a insisté pour qu'elle ne soit interrogée que sur son activisme dans le cadre du programme "Coronavirus Facts and Fears".

Greta Thunberg a tenu à s’expliquer sur Twitter :

"Ce soir, je serai interviewée sur CNN pour parler de la nouvelle campagne soutenant l’UNICEF pendant la période du Covid-19 et sur le fait d'être une activiste dans un monde perturbé par l’impact du coronavirus. Il semble que certaines personnes pensaient que j'allais faire partie d'un groupe d'experts, ce qui n'a bien sûr jamais été le cas".

La militante pour le climat a ensuite tenté de riposter contre les critiques selon lesquelles elle n'avait pas sa place aux côtés des autres invités.

"Je suis activiste. Les seules personnes qui prétendent que je suis un "expert" sont celles qui essaient de me ridiculiser. Mon message a toujours été de s'unir derrière la science et d'écouter les experts".

La chaîne CNN a été vivement critiquée mercredi pour avoir invité Greta Thunberg dans ce programme.