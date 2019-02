Bagelstein répond avec humour au tag antisémite sur l’un de ses restaurants

Alors que des portraits de Simone Veil ont été récemment dégradés à Paris, la vitrine d’un restaurant Bagelstein a été ciblée dans la capitale par un tag antisémite avec l’inscription "Juden". Le cofondateur de Bagelstein, Gilles Abecassis, a annoncé avoir déposé plainte suite à cette inscription. Le restaurant en question se trouve dans le quatrième arrondissement de la capitale, sur l'île Saint-Louis.

Avant les futures réponses judiciaires, la chaîne de restaurants Bagelstein a publié un message humoristique sur les réseaux sociaux afin de répondre à l'auteur du tag antisémite :



"Salut l'artiste: on a fini le travail pour toi. Parce que tu seras toujours le bienvenu chez nous".

L’inscription antisémite "Juden" a été transformée en "Guten Tag" dans le cadre de cette réponse humoristique. La chaîne, met en avant "une communication décalée, basée sur le détournement, l'humour et l'irrévérence" dans ses restaurants et sur les réseaux sociaux. L'entreprise Bagelstein a plusieurs fois été interpellée et pointée du doigt pour ses jeux de mots jugés parfois sexistes et homophobes.

Suite à la découverte du tag sur le restaurant Bagelstein, de nombreuses inscriptions antisémites ont été découvertes à Paris ces derniers jours. Les portraits de Simone Veil dégradés dans le 13e arrondissement ont fait l’objet d’une restauration.

Au total, quatre enquêtes ont été ouvertes pour dégradations volontaires aggravées et provocation à la haine raciale par le parquet de Paris pour ces différentes inscriptions antisémites.