Et les finalistes du Prix Press Club, Humour et Politique 2018-2019 sont…

Pour la seizième année, le jury du Prix Press Club, Humour et Politique (créé par Jean Miot), s’est réuni cette semaine afin d’affiner la sélection pour cette année. Ce prix récompense l’auteur de la phrase la plus hilarante de l’année, qu’il s’agisse d’humour volontaire ou involontaire.

Le jury du prix Press Club, Humour et Politique 2018-2019 a procédé mardi à sa troisième et dernière sélection de "petites phrases" afin de récompenser l’auteur du mot le plus drôle de l’année en politique.

Sous la présidence de Nelson Monfort, le jury avait déjà sélectionné de nombreuses phrases humoristiques ces derniers mois.

Le dernier lauréat, François Hollande, avait triomphé en 2017 avec la phrase suivante :

"Toutes les décisions que je prends, je les prends seul avec moi-même".

La 16e édition de ce prix atypique et insolite se déroulera le 9 avril 2019.

Le jury est composé d’André Bercoff (Sud Radio), d’Isabelle Bourdet (Press Club), de Nicolas Charbonneau (Le Parisien), d’Elisabeth Chavelet, d’Hubert Coudurier (Le Télégramme), de Pierre Douglas, de Frédéric Dumoulin (AFP), d’Olivier Galzi, de Laurent Gerra, d’Olivier de Lagarde (Franceinfo), de Camille Langlade (BFMTV), de Gérard Leclerc (CNews), de Dominique de Montvalon, de David Revault d’Allones (Le Journal du Dimanche), d’Anne Rosencher (L’Express), de Frédéric Says (France Culture) et de Yves Thréard (Le Figaro).

Voici les cinq phrases retenues cette semaine :

- le député Pierre-Henri Dumont (LR/Pas-de-Calais) : "Pour bien accueillir, il faut bien expulser". (Le Parisien, 22/11/18)

- le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, après l’intrusion dans son ministère le 5 janvier : "On a eu un début d’année assez Rock’n Roll ; moi j’ai eu une journée porte ouverte". (Le Figaro, 18/01/19)

- le président du groupe LREM à l’Assemblée, Gilles Le Gendre, à propos des mesures sur le pouvoir d’achat : "Nous avons probablement été trop intelligents, trop subtils". (Public Sénat, 17/12/18)

- l’ancienne ministre PS, Ségolène Royal : "La France n’aurait pas subi ça si j’avais été aux responsabilités". (Yahoo Actualités, 07/12/18)

- le directeur des campagnes de la France Insoumise, Manuel Bompard : "Emmanuel Macron a épuisé son temps de parole médiatique jusqu’à la présidentielle de 2027". (Tweet du 04/02/19)

Les déclarations suivantes figuraient déjà dans les précédentes phases de sélection :

- Jean-Louis Borloo, ancien ministre d’Etat à propos du "jeune monde de Macron": "Il fait attention de ne pas se trouver dans la situation culinaire désagréable où le gratin se sépare des nouilles". 28/06/18 – au cours d’une réunion à la mairie de Valenciennes

- Christophe Castaner, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement à propos d’Emmanuel Macron : "Tout en lui est fascinant, son parcours, son intelligence, sa vivacité et même sa puissance physique". 29/09/17 – Le Point

- Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes interpellant Edouard Philippe sur la démission refusée de Gérard Collomb : "Nous avons un ministre de l’Intérieur qui est déjà à l’extérieur". 02/10/18 à l'Assemblée nationale

- Gérard Collomb, ancien ministre de l’Intérieur : "D’habitude les gens se battent pour être ministre et moi je me bats pour ne plus l’être". 04/10/18 – CNews

- Edouard Philippe, Premier ministre répondant à la question d’un journaliste "on dit que tout remonte à Matignon". Réponse : "Non, seulement les emmerdes". 06/07/18 – Le Parisien

- Bruno Retailleau, Sénateur, Président du groupe Les Républicains au Sénat : "Si Wauquiez ne parvient pas à se montrer aussi intelligent qu’il l’est, il n’y arrivera pas". 24/06/18 – JDD



- Agnès Buzyn, Ministre des solidarités et de la santé prenant la parole à l’Assemblée lors des questions au gouvernement : "Monsieur le Président, mesdames et messieurs les retraités…". A l’Assemblée Nationale - 28/03/18

- Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics : "Wauquiez a fait allemand en première langue. Il est peut-être normalien mais il n’a rien de normal". BFMTV - 20/02/18

- Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances, voulant évoquer le dédommagement des sinistrés des crues : "Nous sommes en train de recueillir toutes les demandes avec le ministre de l’intérieur Christophe Colomb". Assemblée Nationale - 07/02/18

- Emmanuel Maurel, Député européen socialiste, à propos du 1er Secrétaire général du PS : "Pour savoir où est Olivier Faure, suivez les sifflets". Le JDD - 25/03/18

- Pascal Pavageau, Secrétaire général de FO : "La méthode Macron c’est un peu "je pense donc tu suis"". Sud Radio - 29/05/18



Le jury a également décidé de créer cette année une nouvelle catégorie "La plus belle flagornerie en macronie".

Premier sélectionné, Bernard Kouchner avec : "Macron est une fierté pour le monde". Marianne - 04/05/18

Le jury a souhaité aussi compléter sa collection de "Hollanderies", les dernières perles et les meilleures boutades de François Hollande :

- "Emmanuel Macron, j’aurais pu le battre mais je n’ai pas voulu". France 2 - 10/04/18

- "Il vaut mieux une cravate de travers et une pensée droite que le contraire". C8 - 13/06/18

- "Vous dites, et vous n’avez pas tort, que les jeunes ne m’ont pas manifesté un soutien massif. Les autres non plus, d’ailleurs". Conférence sur son bilan devant la Fondation Jean-Jaurès à la Maison de la Chimie - 07/06/18

- A la question House of Cards vous avez regardé ? "Bien sûr! Que croyez-vous que j’ai fait pendant cinq ans?". Université de Cergy Pontoise - 03/04/18

La compétition s'annonce donc particulièrement féroce cette année. Les résultats définitifs seront dévoilés lors de la cérémonie le 9 avril 2019 au Press Club.