Vapoter est la meilleure façon d'arrêter de fumer, selon une étude

Une étude parue mercredi 30 janvier dans la revue scientifique The New England Journal of Medicine indique que les cigarettes électroniques sont presque deux fois plus efficaces pour aider arrêter de fumer que tout autre substitut nicotinique, rapporte le chaîne britannique BBC. On apprend par exemple que sur les 886 personnes étudiées, tous des fumeurs souhaitant arrêter, 18% de ceux qui s'étaient mis à la cigarette électronique n'avaient pas rechuté après un an, contre 9,9% de ceux qui lui avaient préféré un substitut nicotinique plus traditionnel, comme les patches, chewing-gums et pastilles à la nicotine, sprays et inhalateurs. Pour ne pas biaiser les résultats, la moitié des fumeurs avaient reçu une cigarette électronique, aussi appelée vapoteuse, tandis que l'autre moitié avait été dirigée vers des substituts nicotiniques classiques.

95% moins dangereux qu'une cigarette classique

Et les résultats sont sans appel : les chercheurs ont découvert qu'en plus d'une plus grande probabilité d'arrêter de fumer, la proportion des fumeurs qui avaient réduit de moitié, a minima, leur consommation de tabac, était plus grande chez les vapoteurs que chez les autres sous substitut nicotinique. Les utilisateurs de cigarette électronique se montraient également plus satisfaits de ses effets que les fumeurs sous patchs et autres, et évaluaient cette thérapie comme plus efficace que ne le faisaient ces derniers vis-à-vis de leur traitement "classique".

Ces résultats laissent espérer les scientifiques à l'origine de l'étude que la cigarette électronique puisse être prescrite par les services de lutte contre le tabagisme, au même titre que les substituts nicotiniques traditionnels, comme l'avait déjà plaidé la Public Health England, dépendante du ministère de la Santé britannique, après qu'un corps de recherche avait conclu que vapoter était au moins 95% moins dangereux que de fumer du tabac.

"Des preuves écrasantes" en faveur de la vapoteuse

Toutefois, l'étude a ses limites. En effet, les 886 personnes étudiées avaient conscience de la nature du traitement nicotinique qu'elles allaient suivre, ce qui peut induire un biais et n'est pas en adéquation avec la méthode scientifique. Ainsi, il est possible que les participants à l'étude aient perçu les substituts nicotiniques comme une option inférieure et de ce fait aient été moins investis., reconnaissent les chercheurs dans leur étude. Reste également à savoir si les résultats obtenus eussent été différents pour des fumeurs moins réguliers ou dans un autre pays.

Malgré ces doutes, notamment quant aux éventuelles conséquences de la cigarette électronique à long terme sur le corps humain, une étude réalisée par la Public Health England et parue en février 2018 assurait qu'il y avait "des preuves écrasantes" que la vapoteuse soit bien moins nocive que le tabagisme, et qu'elle présentait "des risques négligeables pour l'entourage" du vapoteur. "Tous les services de lutte contre le tabagisme devraient prendre en charge les fumeurs qui souhaitent arrêter avec l'aide d'une cigarette électronique", a salué la Public Health England.