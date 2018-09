Quid de l’Iran des Mollahs après le discours incendiaire de Donald Trump aux Nations Unies contre la République islamique iranienne

Donald Trump, qui a dénoncé l’accord du le nucléaire iranien de 2015 au grand dam des Européens dont les entreprises sont sanctionnés par les lois extraterritoriales américaines lorsqu’elles font des transactions en dollar avec l’Iran, dénonce l’expansionnisme régional chiite-iranien face aux monarchies sunnites et à Israël ; le soutien de Téhéran au régime de Bachar al-Assad ; la poursuite secrète du programme nucléaire et balistique iranien ; puis le soutien de Téhéran à des réseaux terroristes au Proche et Moyen-orient.

On peut certes rétorquer que l’Administration Trump a signé des contrats mirobolants avec l’Arabie saoudite, créateur d’Al-Qaïda et propagateur de l’idéologie salafiste des jihadistes sunnites, que les premiers pays soutiens passés et actuels de Daech et Al-Qaïda sont des alliés des Etats-Unis comme le Qatar, l’Arabie saoudite et le Pakistan, quant à eux non concernés par les sanctions américaines extraterritoriales. Ajoutons que ce dernier Etat est doté d’un arsenal nucléaire comprenant de bombes atomiques miniaturisées pouvant tomber un jour dans les mains des Talibans et que la Turquie néo-ottomane d’Erdogan, marraine de Daech en Syrie, a été jusqu’à peu l’alliée de Washington au sein de l’Otan dans la région et que les administrations américaines successives voulaient la faire entrer dans l’Union européenne… Toutefois, cela ne fait par pour autant du régime instauré par l’Ayatollah Khomeiny à Téhéran à la fin des années 1979, un allié fiable face au jihadisme salafiste-wahhabite, même si le régime syrien et son allié-protecteur russe ont utilisé l’Iran dans la lutte contre les rebelles sunnites anti-Assad et les jihadistes de Daesh et Al-Qaïda. Quant à l’Etat d’Israël, il ne laissera en aucun cas ce régime accéder au statut de puissance militaire nucléaire ni s’étendre en Syrie à ses frontières. Afin d’y voir plus clair, nous avons décidé de donner la parole à l’écrivain iranien Ramin Parham connu pour son opposition au régime des Mollahs, mais fin connaisseur du Proche et Moyen-Orient. De la présence iranienne en Syrie aux relations paradoxales entre Téhéran et Moscou, sans oublier la stratégie américaine et occidentale en Iran, Ramin Parham a répondu avec précision mais sans langue de bois à nos questions. Il donne un éclairage original alimenté par l’histoire et éclairé par un fort réalisme géopolitique.

Alexandre Del Valle : Commençons par la Syrie. Quels sont les buts de guerre stratégiques réels de Téhéran en Syrie ? Les Iraniens, notamment le général Soleymani qui supervise l’action militaire iranienne et des milices chiites pro-Bachar face aux rebelles, ont-ils atteint leurs objectifs dans ce pays?

Ramin Parham : Pour comprendre ces visées stratégiques, il nous faut revenir en arrière et voir d’où vient l’élan. Dans les années 60s et 70s, un certain Imam Moussa al-Sadr (ou Sader), mollah issu d’une lignée cléricale chiite d’origine libanaise, s’établit au Levant. Ce dernier est l’auteur d’une tribune nauséabonde publiée par le journal Le Monde en août 78, quatre jours seulement après « le crématoire du Rex », où des révolutionnaires islamistes avaient carbonisé des centaines de personnes dans une salle de cinéma, le Rex, dans le sud de l’Iran, dans les mois menant à la victoire de la secte chiite en Iran, en février 1979. Sous la plume du mollah Sadr, le grand quotidien progressiste français blanchit le crime du Rex en publiant cette ânerie : « L’insurrection du peuple iranien ouvre une nouvelle perspective dans la civilisation mondiale » ! Bref ! Au Liban donc, le roublard mollah tisse des liens avec les potentats arabe, libyen, syrien et palestinien ; œuvre à l’acceptation de la secte alaouite, celle d’Assad, comme « de bons musulmans » au sein de la « communauté des croyants » ; et noue des liens avec quelques-uns des opposants les plus actifs du Chah. Parmi ceux-là on trouve notamment Mostafa Chamran. Chamran est l’archétype du révolutionnaire Moyen-oriental : Ingénieur formé dans une grande université occidentale (Berkeley dans son cas), islamiste mais n’hésitant pas à nouer des liens pragmatiques avec des communistes, Chamran établit au Liban une véritable base arrière pour la formation des cadres militaires de ce qui allait être connu sous le label Révolution islamique. L’actuel conseiller du Guide suprême iranien, le généralissime Rahim Safavi, issu des Gardiens de la Révolution, fut l’un de ceux, nombreux, qui furent formés dans les camps palestiniens levantins par cette filière (ou des filières semblables), des décennies avant les fameuses routes du Djihad ! Ce fut également ce même Chamran qui, en relation avec le fils de Khomeini, Ahmad, et la garde rapprochée d’Arafat, la Force 17, fait venir en Iran des centaines de palestiniens formés à la guérilla urbaine, dans les semaines menant à la victoire de Khomeini en février 79.

L’objectif était clair : voyant la victoire s’approcher et ne pouvant compter sur l’Armée Impériale du Chah comme gardiens fiables de leur révolution, les islamistes iraniens, prévoyants, allaient se reposer sur ces cadres palestiniens infiltrés dans le chaos insurrectionnel iranien depuis les camps levantins. Ces cadres rempliront deux tâches : aider au renversement du Chah en lançant l’assaut victorieux final sur les bases de l’Armée Impériale (les 10 et 11 février 1979) avec l’aide notamment de la guérilla marxiste iranienne, alliée des islamistes chiites et formée, elle aussi, dans les camps levantins dans les années 70s ; et, agir comme gardiens de la révolution le temps que se forme le véritable Corps des Gardiens de la Révolution, celle-là même qui, aujourd’hui, agit au Levant sous le commandement de Soleymani ! Le Levant est donc la profondeur stratégique de la révolution chiite et du régime iranien. Dans ce « Komintern chiite », le Hezbollah libanais joue le rôle de glacis au nord de la Galilée. Son ravitaillement en cash et en munition est vitale pour le régime qui l’a créé …en recrutant très tôt dans l’humus gauchiste libanais : Imad Fayez Mughniyeh, responsable des attentats, en 1992 et 1994, contre le consulat israélien et l’Association Mutuelle Israélite AMIA, à Buenos Aires (bilan global une centaine de morts et près de 500 blessés). Dans les années 1970s, ce Mughniyeh avait organisé la Brigade Estudiantine, unité d’une centaine d’hommes qui deviendra une composante de la Force 17 d’Arafat. Autre figure progressiste libanaise de ces années-là, Anis Naccache. Sunnite libanais converti au communisme, rallié très tôt à la révolution chiite iranienne, Naccache est aujourd’hui homme d’affaires entre Beyrouth et Téhéran. Son nom figure dans la deuxième annexe de l’accord atomique de 2015, longue liste de personnes physiques et juridiques qui ne seront plus, à terme, visées par les sanctions internationales ! En 1980, Naccache avait été à la tête du commando qui avait tenté d’assassiner le dernier premier ministre du Chah réfugié en France. Naccache échouera mais gardera du sang français sur la main. Bakhtiar, lui, francophone et francophile marié à une bretonne, sera finalement égorgé avec un couteau à pain dans sa résidence de Suresnes en 1991. Le colonel Arnaud Beltrame n’était alors qu’un adolescent. A cette époque, un certain Roland Dumas prônait le rapprochement avec l’Iran chiite, grande civilisation, blablabla et blablabla …

ADV : Les milieux occidentaux atlantistes opposés au régime de Assad dénoncent souvent l’alliance russo-iranienne, notamment en Syrie, qu’en est-il vraiment ? Les objectifs russes et iraniens en Syrie sont-ils si convergents ?

RP : Un connaisseur de Loubianka m’a dit un jour, « Poutine ? C’est un pragmatique ! »

Pragmatiques, les russes l’ont toujours été, et ce au moins depuis les temps coloniaux, au moins en ce qui concerne leur avancée vers les mers chaudes sur l’échiquier eurasiatique, le cœur du monde. Durant tout ce temps, le chiisme iranien a été leur allié de facto :

dans la première moitié du XIX siècle, suite à des guerres désastreuses motivées en grande partie par des âneries chiites et de l’infection des plus hautes sphères politiques iraniennes par cette secte, les russes parviennent à mettre la main sur le Caucase, alors une province iranienne. Plus proche de nous, lors de la Convention d’août 2018 sur le statut de la mer Caspienne, c’est encore essentiellement sur la moitié iranienne de cette mer que se départagent les riverains, tous héritiers du bolchévisme russe ! Tout près de nous toujours, cette fois au Levant, c’est dans une guerre financée par « l’Iran chiite » à coups de dizaines de milliards que les Russes s’offrent deux bases aéronavales dans ce que les géopoliticiens français, co-créateurs de la Syrie avec leurs homologues british au lendemain de la guerre civile européenne de 14-18, appellent, dans leur jargon cynique, « la Syrie utile » (comme si le reste de la Syrie était inutile). C’est depuis la mer Caspienne que les russes font la démonstration de leurs missiles de croisière, chose impensable au temps du Chah et de l’armée impériale iranienne. C’est de la base aérienne iranienne de Hamadan qu’opèrent les militaires russes, chose inimaginable au temps du Chah où cette base, la plus avancée alors de toute la région, recevait la visite des pilotes… israéliens !