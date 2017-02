Cultiver sans herbicides : un enjeu environnemental majeur

Le glyphosate, massivement utilisé dans le monde, est menacé en Europe.

Le glyphosate est un désherbant total foliaire. Répandu sur les feuilles des plantes avec un adjuvant tensioactif qui lui permet de mieux pénétrer, il inhibe la production d’une enzyme qui produit les acides animés et la plante meurt. Monsanto a exploité seule son brevet, sous le nom Roundup, de 1974 à 2000, date à laquelle il est devenu public, et d’autres firmes comme Syngenta, Bayer, BASF et Dow se sont mises à en produire (en tout 750 déclinaisons commercialisées par plus de 90 fabricants dans le monde !).

Monsanto a, en particulier, inventé et largement vendu des OGM résistant à ce produit, ce qui a grandement contribué à sa diffusion (rappelons que 83 % du soja produit dans le monde est actuellement OGM). II en vend encore pour 5 milliards de dollars par an, et 10 000 tonnes par an en France à 3 millions de clients !

Son succès repose sur un coût faible, une bonne efficacité et une très grande souplesse d'utilisation. Agissant sur les feuilles et se dégradant dans le sol, il est sans effet sur la culture suivante, ce qui permet de semer juste après une application, ou encore de l’utiliser au pied des arbres fruitiers. C’est l'herbicide le plus utilisé dans le monde, à la fois pour le désherbage agricole et pour l'entretien des espaces urbains et industriels. De ce fait, il est devenu un véritable symbole, voire un chiffon rouge pour les milieux écologistes. D’autant plus que certains adjuvants sont accusés de nuire à la reproduction de poissons et de grenouilles. Coup de tonnerre, il a été classé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer en 2015, opinion contestée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Dans le doute, la Commission européenne n’a renouvelé son autorisation que jusqu’à la fin 2017, pour se donner le temps d’avoir les résultats d’autres analyses. Déjà en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a interdit, en mai 2016, 132 produits associant le glyphosate à certains adjuvants. Il est donc possible, voire probable, que cet herbicide soit purement et simplement interdit en Europe à partir de 2018. D’où la question : comment faire sans ?