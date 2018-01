Rebekah Mercer, la "First Lady" de l'alt-right américaine lâche Steve Bannon

L'ancien conseiller et stratégiste de Donald Trump n'en finit plus de payer ce que son président qualifie de "trahison". Pour rappel, la parution ce vendredi de Fire and Fury. Après avoir été publiquement traité de fou par son ancien patron, l'homme de média et patron de Breitbart a été publiquement lâché par son soutien financier numéro 1, la famille Mercer, par l'intermédiaire de Rebekah Mercer qui a mis publiquement fin à leurs relations.

Pour rappel, la directrice de la Fondation Mercer avait investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans Bretibart.

Donald Trump s'est félicité de cette assassinat médiatique dans un tweet : "La famille Mercer a récemment lâché la taupe connue sous le nom de Steve Bannon le Débraillé. Intelligent !"

On parlerait désormais de virer Bannon de Breitbart selon le Wall Street Journal. De son côté, Steve Bannon n'a pas souhaité rebondir sur cette nouvelle attaque.