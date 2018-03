Une troisième femme porte plainte pour "viols" contre Tariq Ramadan

Selon L'Express, une troisième femme a porté plainte en France contre Tariq Ramadan pour "viols". Elle assure avoir été victime de neuf viols commis entre février 2013 et juin 2014 à Paris, Roissy, Lille, Londres et Bruxelles. L'Express a pu consulter cette plainte déposée ce mercredi 7 mars auprès du parquet de Paris. Comme l'indique l'hebdomadaire, la femme de 45 ans aurait été contactée par l'islamologue suisse via Facebook en février 2013. Il lui aurait demandé si elle avait assisté à l'une de ses conférences, tenue une semaine plus tôt. Elle "était surprise car elle n'avait participé à aucune conférence de Ramadan et fut dans un premier temps méfiante car elle n'imaginait pas avoir affaire réellement [à lui]", écrivent ses avocats dans la plainte, selon L'Express.

Tariq Ramadan la contacte ensuite par Skype. "Elle était surprise et flattée qu'un homme aussi célèbre et occupé puisse lui consacrer du temps", poursuivent ses avocats, ajoutant que leur cliente a été impressionnée par "l'aura" de l'islamologue.

Elle a "eu peur pour sa vie"

Elle lui explique alors qu'elle vient de vivre une séparation douloureuse et qu'elle élève seule ses enfants. L'islamologue l'écoute et lui donne des conseils religieux. Rapidement, une rencontre est fixée. Le 15 février 2013, ils se retrouvent au Radisson Blue Hôtel de Bruxelles, où Tariq Ramadan tient une conférence. Toutefois, il se montre différent avec la quadragénaire. "Il l'ordonne de l'appeler "maître", lui impose de revêtir une tenue affriolante. La victime reçoit une liste d'instructions très précises pour garantir une discrétion: ne pas se présenter à l'accueil, récupérer la clé de la chambre sous le palier...", indique L'Express. À son retour à l'hôtel, il lui aurait imposé "de force une fellation en lui agrippant les cheveux", ajoute l'hebdomadaire, précisant que, selon la plainte, "il l'aurait humiliée dans la salle de bain en lui urinant dessus et en la traitant de 'chienne, pute, salope'".

Malgré cette violence et humiliation, la quadragénaire continue à côtoyer le théologien, "qui oscillerait entre menaces et excuses", selon L'Express. Ensemble, ils auraient eu de nouvelles relations sexuelles, décrites dans la plainte comme de plus en plus violentes. La victime affirmerait que Tariq Ramadan lui aurait imposé le silence, en menaçant de "la réduire en miettes" et de dévoiler le contenu de ses confessions à ses proches. Mais l'histoire se termine en juin 2014. Lors d'une ultime rencontre à Lille, Tariq Ramadan aurait manqué d'étouffer la plaignante au cours d'une pénétration, selon L'Express. "Sidérée, tétanisée, ayant eu peur pour sa vie, [elle] décida de ne plus se rendre aux rendez-vous" et "ne plus céder à ses menaces", expliquent ses avocats. Les plaintes déposées par les deux autres femmes contre l'islamologue lui ont donné le courage d'agir quatre ans après les faits.