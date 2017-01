Syrie : trois députés français ont rencontré Bachar el-Assad

Trois députés français, Thierry Mariani élu Les Républicains (LR), Nicolas Dhuicq (LR) et Jean Lassalle (ancien membre du MoDem), présents en Syrie depuis jeudi, ont été reçus pendant 1h15 par Bachar Al-Assad dans son palais qui surplombe Damas, ce dimanche matin.

"Comme à son habitude, il a été d'un calme britannique pendant tout le rendez vous, il ne s'est jamais énervé", a témoigné Thierry Mariani au Figaro. Le député est un habitué de la Syrie, où il s'est déjà rendu auparavant pour rencontrer Bachar Al-Assad, en novembre 2015 et mars 2016.

Durant leur entretien avec Bachar al-Assad, les trois français ont notamment évoqué le processus de paix dans la région. "Il nous a expliqué qu'il y avait 93 groupes dans la guerre, qu'il pouvait discuter avec 91 d'entre eux mais pas avec Daech et le Front Al Nostra (rebaptisée Fateh al-Cham)", a raconté Thierry Mariani au Parisien. "On est prêt à négocier avec les autres groupes s'ils déposent les armes", a déclaré le président syrien.

S'exprimant en arabe mais comprenant les questions posées en Français, Bachar el-Assad s'est vu interroger notamment par Jean Lassalle, qui lui a demandé s'il avait "gazé" son peuple. "Est-ce que je serais aussi populaire si mon peuple savait que je l'ai gazé ?", a répondu le président syrien.

Bachar Al-Assad, qui a dit ne pas vouloir interférer dans la campagne présidentielle française, en a profité pour critiquer le gouvernement actuel : "La France est-elle plus en sécurité avec la politique qu'elle applique depuis six ans ? Aujourd'hui la France est bloquée, vous payez le prix de votre aveuglement: affaiblissement diplomatique et terrorisme", a-t-il dit.

La présence dans cette délégation française de deux députés Les Républicains a embarrassé le camp Fillon qui a tenu à préciser qu’il s’agissait là d’une "initiative individuelle qui n’engage que Thierry Mariani".