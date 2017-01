Selon un chercheur, le Mexique "n'a pas pris la mesure de ce qui l'attend" avec l'arrivée de Donald Trump

Gaspard Estrada, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes (Opalc), a fait un point sur la décision de Donald Trump de construire le mur de Mexique. Ce dernier "n'a pas pris la mesure de ce qui l'attend" avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, a-t-il expliqué à l'AFP ce jeudi 26 janvier.

"S'il y a une crainte, c'est surtout du côté des migrants qui sont installés aux Etats-Unis et qui ne veulent pas revenir au Mexique. Il y a aussi une question logistique : comment organiser la déportation de millions de personnes ? Mais il semble que Donald Trump ne prenne pas en compte ces aspects-là, même si ce sont des défis colossaux. D'autant que la migration aura aussi un impact sur l'économie américaine, il ne faut pas oublier que tous ces braves gens travaillent!", confie Gaspard Estrada.

Le président du Mexique est scandalisé par le projet du mur de Trump

Mais comment va réagir le gouvernement mexicain ? "On a l'impression que le gouvernement d'Enrique Peña Nieto n'a pas pris la mesure de ce qui l'attend dans les prochains mois. La question est grave. Le Mexique est un pays qui prélève peu d'impôt, la baisse du prix du baril a fait chuter les ressources de l'Etat et le gouvernement a du mal à financer la dette... Ses fondamentaux économiques commencent sérieusement à prendre l'eau. Avec la hausse du prix de l'essence, on a vu que lorsque le gouvernement essaye de trouver des alternatives, ça ne plaît pas. On voit mal comment le gouvernement pourrait serrer la vis davantage au niveau des prélèvements. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement mexicain pour apporter une réponse à ce problème n'est pas très claire."

De son côté, Enrique Peña Nieto a diffusé mercredi soir une vidéo sur Twitter. "Je regrette et condamne la décision des Etats-Unis de continuer la construction du mur qui depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise" a-t-il déclaré. "Le Mexique ne croit pas aux murs. Je l'ai dit plusieurs fois: le Mexique ne paiera pour aucun mur", a-t-il encore réagi. Après la signature du décret du magnat de l'immobilier, Enrique Peña Nieto a annoncé qu'il avait demandé aux 50 consulats mexicains aux Etats-Unis de se transformer "en authentiques défenseurs des droits des migrants mexicains". "Nos communautés ne sont pas seules. Le gouvernement mexicain leur apportera l'assistance juridique qui leur garantira la protection nécessaire" a-t-il ajouté.

La décision polémique de Donald Trump intervient au moment où les ministres mexicains des Affaires étrangères et de l'Economie se trouvent à Washington pour préparer la rencontre entre les deux chefs d'Etat, cinq mois après une visite de Donald Trump à Mexico qui avait scandalisé les Mexicains. Le président du Mexique aurait annoncé qu’il annulerait son voyage aux Etats-Unis si Donald Trump persistera avec sa décision de construire le mur, selon BFMTV.