Russie : Vladimir Poutine investi pour un quatrième mandat

Vladimir Poutine devrait jouer un rôle clé tout prochainement dans le cadre du dossier sensible de l'accord sur le nucléaire iranien. Donald Trump a promis de "déchirer" cet accord le 12 mai prochain.

Le mois de mai va permettre au dirigeant russe d'orchestrer des rencontres majeures sur le plan international. La chancelière allemande Angela Merkel va en effet rendre visite au président russe le 18 mai prochain à Sotchi. Cette information a été dévoilée par une porte-parole du gouvernement allemand. Emmanuel Macron doit également rencontrer le leader du Kremlin en marge du Forum économique de St-Pétersbourg les 24, 25 et 26 mai prochain.

Vladimir Poutine entame donc son tout dernier mandat. La Constitution russe stipule en effet une limite de deux mandats consécutifs. Il lui sera toujours possible de modifier la Constitution ou alors d'échanger son poste avec son Premier ministre comme en 2008, avec Dmitri Medvedev.

Les députés, les sénateurs et des personnalités du monde culturel russe ont assisté à cette cérémonie au Kremlin.

"Je suis particulièrement conscient de ma responsabilité colossale devant chacun de vous, devant la Russie. Je ferai tout pour augmenter la puissance, la prospérité et la gloire de la Russie."

La cérémonie d'investiture s’est déroulée au cœur du grand palais du Kremlin. Vladimir Poutine a été réélu en mars dernier avec 76,7% des voix, le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir.

