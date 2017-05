Richard Ferrand employait son fils comme collaborateur parlementaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

17h18 Trump arrive à Bruxelles pour sa première visite auprès de l'Otan et l'UE (AFP)

Hollande : "Les journalistes me regretteront bientôt"

Le pape et Trump, deux hommes aux antipodes, parlent ensemble de paix

"Les Proies" : Colin Farrell et les chics filles

"Ce n’est pas simple de trouver un jeune, volontaire, pour travailler cinq mois, qui sait lire et écrire correctement, aller sur internet", a indiqué le cabinet, démentant tout emploi fictif. "Richard Ferrand avait plein de boulot à faire à sa permanence, des choses qu’il n'avait pas eu le temps de faire, comme développer sa lettre de député. Il a demandé à son fils de l’aider à une période où ce dernier n'avait pas de travail".

