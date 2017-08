Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 m, violemment agressé en Gironde

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le PS et REM "condamnent" l'agression d'un cadre PS par un député REM

Hospitalisé et souffrant de multiples fractures, le coureur, nouvelle coqueluche du sport tricolore, s’est vu délivrer une interruption totale de travail (ITT) de 18 jours. Il a également déclaré mettre un terme à sa saison.

Un champion malmené. Pierre-Ambroise Bosse, tout récent médaillé d'or du 800 m aux Mondiaux d'athlétisme de Londres, a été violemment agressé dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 août. Sur son compte Facebook, la star française a raconté sa mésaventure et confié avoir "de multiples fractures au visage", tout en évoquant "un préjudice moral inqualifiable".

