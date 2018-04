Notre-Dame-des-Landes : Nicolas Hulot mobilisé pour une réunion de la dernière chance avec la préfète Nicole Klein et les zadistes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

NDDL: tout à fait possible de "faire cohabiter" tous les projets

Hier rebelle, l'abaya sportive séduit de plus en plus de Saoudiennes

Jeune fille au pair assassinée et brûlée à Londres : l'accusé assure avoir voulu la "ressusciter"

Nicolas Hulot se mobilise sur le dossier sensible de Notre-Dame-des-Landes. Selon des informations de la préfecture, le ministre de la transition écologique préside ce mercredi la rencontre entre la préfète des Pays de la Loire, Nicole Klein, et une délégation d'occupants de la ZAD. Cette réunion de négociations doit permettre de trouver une porte de sortie. Cette démarche, initiée par le Gouvernement, intervient comme un signe d'apaisement.

