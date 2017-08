Militaires renversés à Levallois-Perret : un homme arrêté

Ce mercredi 9 août, aux alentours de 8h00, un véhicule a foncé sur un groupe de militaires de l'opération Sentinelle à Levallois-Perret, dans les hauts-de-Seine, selon la préfecture de police de Paris. 6 militaires ont été blessés par le choc, dont deux seraient dans un état jugé "sérieux", sans que leur pronostic vital ne soit engagé. La préfecture de police indique qu'il s'agirait "d'un acte à priori volontaire". Les blessés ont été transportés à l’hôpital militaire Percy, à Clamart, dans les Hauts-de-Seine.

-----Fin du direct----

17h30 : Le profil du suspect se précise

Selon Isabelle Balkany, première adjointe au maire de Levallois-Perret Patrck Balkany, le suspect est un homme de 37 ans originaire de Sartrouville (Yvelines). Il se prénommerait Hamou B, d'après Le Parisien. Le quotidien indique que des perquisitions sont en cours à son domicile et dans son entourage. De son côté, BFMTV ajoute que l'agresseur interpellé n'est pas connu des services de renseignements. Il est inscrit depuis 2013 au traitement d'antécédents judiciaires pour avoir commis une infraction d'aide à l'entrée sur le territoire français d'étrangers en situation irrégulière.

15h50 : Le suspect serait né en 1980

L'identification du suspect est en cours de vérification. Pour l'heure, plusieurs sources indiquent qu'il est né en 1980.

14h22 : Un homme a été interpellé

Selon Le Parisien et L'Obs, des échanges de tirs sont intervenus entre la police et le conducteur d'une BMW correspondant au signalement sur l'autoroute A16. Le conducteur du véhicule et un policier auraient été blessés par balles. Un homme aurait été arrêté. "C'est les BRI de Lille (Nord) et de Rouen (Seine-Maritime) qui ont mené cette interpellation", précise Le Parisien.