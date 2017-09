Migrants : évacuation du camp de Grande-Synthe

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Lundi, le maire EELV de Grande-Synthe avait rencontré Gérard Collomb. Le ministre s'était alors opposé à la création d'un camp d'accueil. "Cela conduirait à conforter dans leur volonté de partir au Royaume-Uni les personnes qui viennent à Grande-Synthe, poussées en ce sens par des passeurs qui doivent être combattus avec la plus grande fermeté."

La police est intervenue, ce mardi matin, à Grande-Synthe (Nord) pour évacuer le camp de migrants qui s'était installé non loin de Calais, là où la jungle avait été évacuée en octobre 2016. Entre 350 et 400 personnes s'y trouvaient. Selon la Voix du Nord, ils seront redirigés vers des centres d'accueil.

