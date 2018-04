Les locaux de Sciences Po Paris ont été débloqués, les cours ont pu reprendre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les locaux de Tolbiac ont également été évacués et libérés par les forces de l'ordre dans la matinée de vendredi , après des semaines d'occupation. Le coût des dégâts a été estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros sur le site de Tolbiac.

Une consultation a été menée auprès des étudiants de Sciences Po Paris. Près de la moitié d'entre eux (6 400 sur 13 000) ont répondu. Ils ont exprimé leur opposition à cette occupation (67,2% contre le blocage, 24,8% en faveur du blocage et 8,1% n'ont pas souhaité trancher).

Selon des informations du Figaro, le directeur de l'établissement, Frédéric Mion, a adressé un courrier électronique aux étudiants. Dans cette missive, il annonce que deux salles seront dédiées à des conférences et des débats libres "ouverts à toutes les communautés de Sciences Po à partir de lundi prochain durant les heures d'ouverture du 27 rue Saint-Guillaume."

Ils ont effectué ce geste en échange de l'ouverture de salles spécifiques dédiées à des "conférences et des débats libres."

Le bâtiment principal de Sciences Po Paris a retrouvé le chemin de la sérénité et une atmosphère apaisée en cette journée du vendredi 20 avril. Les locaux ont été occupés et bloqués à deux reprises cette semaine par des étudiants solidaires du mouvement contre la réforme de l'accès à l'université. Les cours ont donc pu reprendre normalement en début d'après-midi, aux alentours de 14h45.

