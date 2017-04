Jean-Luc Mélenchon : "Je n'ai pas l'intention de faire un coup d'Etat, je ne suis pas le Général de Gaulle"

Interrogé sur son projet de VIème République, Jean-Luc Mélenchon a rappelé le sens de sa démarche vendredi soir sur le plateau de TF1 : "Je n'ai pas l'intention de faire un coup d'Etat, je ne suis pas le Général de Gaulle. Je ne viens pas avec trois de mes amis pour écrire une Constitution. (...) A la fin on va demander son avis au peuple français, ça s'appelle la démocratie".

Évoquant son souhait de dépenser 100 milliards d'euros pour relancer l'économie, le candidat a poursuivi : "Quand on relance l'activité, il y a un moment où ça coûte, et un moment où sa rapporte. A la fin de ce cycle, pour les 173 milliards de dépenses de l'Etat vous avez 190 milliards de bénéfices".

Quant à l'Alliance bolivarienne, à laquelle il veut faire adhérer la France, Jean-Luc Mélenchon estime que l'économie des DOM et TOM présents dans les Caraïbes a des liens avec les pays de l'Amérique du Sud et Amérique centrale adhérents à cette alliance, et préfère les intégrer à cette alliance plutôt qu'au Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay, Venezuela) en concurrence avec l'UE.

