GM&S : Échauffourées et lacrymogènes en marge de la visite d'Emmanuel Macron

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En Grande-Bretagne - Theresa May «licenciée» pendant son discours

Brexit: May, affaiblie, appelle ses troupes à faire bloc derrière elle

Le discours cauchemardesque de Theresa May

Par ailleurs, les manifestants avaient refusé un entretien avec le secrétaire d'État chargé du dossier au Ministère, Benjamin Griveaux, et avec le préfet de la Creuse.

L'entreprise GM&S ne parvient pas à retrouver de repreneurs et la situation laisse entrevoir le pire pour ses salariés.

Arrêté en chemin par la gendarmerie, ils ont tenté d'avancer malgré tout et ont été repoussé par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogènes. Ils ont ensuite tenté de contourner les forces de l'ordre, sans succès.

C'est une colère perceptible qui agite les employés et personnalités politiques de la Creuse. Soutenus par des militants politique de gauche et par des habitants de la région, un groupe d'une centaine de manifestants a décidé de profiter de la venue du Président au campus d'Égletons pour aller à sa venue.

