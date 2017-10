La fille d'Eric Besson accuse un ex-ministre de Mitterrand d'agression sexuelle

Depuis que l'affaire de Weinstein a éclaté, les femmes n'hésitent pas à dénoncer des agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Ainsi, on apprend ce jeudi 19 octobre qu'Ariane Fornia, la fille d'Eric Besson, l'ex-ministre UMP sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a été agressée par un ancien ministre de François Mitterrand. "Cela fait plusieurs jours que j'hésite. Mais moi aussi, #moiaussi, j'ai besoin de vous raconter", écrit la jeune femme de 28 ans sur son blog. Dans un billet intitulé "#Moiaussi: pour que la honte change de camp", elle explique que les faits se sont déroulés dans le rang "VIP" de l'Opéra Bastille.

"Wagner sur scène, le vieux pervers contre la gamine en pantomime dans la salle"

"Un vieux monsieur à l'air éminemment respectable s'assoit donc à ma droite. Son épouse est à sa droite à lui. J'insiste. Son épouse est là. La représentation commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse", se souvient la romancière qui avait à l'époque 20 ans. "Je me dis qu'il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe".

"J'enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d'indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en plein opéra Bastille. Wagner sur scène, le vieux pervers contre la gamine en pantomime dans la salle", poursuit-elle.

Décoré de l'Ordre national du mérite

Si elle ne dévoile pas le nom de son agresseur, elle donne quelques renseignements : il s'agit d'un ancien ministre de François Mitterrand décoré de l'Ordre national du mérite, et qui a occupé des fonctions régaliennes dans plusieurs gouvernements. "S'il se reconnaît et qu'il lui prend l'envie saugrenue de m'attaquer en diffamation, qu'il sache que mon père et son officier de sécurité [à qui elle s'est confiée] d'alors pourront témoigner contre lui. Qu'il sache que je le méprise profondément, et que je plains sa femme", prévient la jeune femme.