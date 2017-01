Face à Trump, François Hollande promet "de la fermeté"

L'entretien entre Donald Trump et ses homologues français et allemand, ce samedi, s'annonce corsé. Le président américain a ainsi décidé d'un fort tour de vis autour de l'immigration, notamment en interdisant l'arrivée de Syriens sur le territoire américain, jusqu'à nouvel ordre et en suspendant pendant quatre mois le programme d'admission de réfugiés aux Etats-Unis.

Ce décret "ne peut que nous inquiéter", a déclaré ce samedi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, lors d'une conférence de presse à Paris. "Nous avons des engagements internationaux que nous avons signés. L'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient l'oppression, ça fait partie de nos devoirs (…) Mais il y a beaucoup d'autres sujets qui nous inquiètent" a-t-il précisé aux côté de son homologue allemand Sigmar Gabriel. "Nous prendrons contact avec notre collègue Rex Tillerson lorsqu'il sera nommé pour discuter point par point et avoir une relation claire."

Dans la journée, c'est le président français qui s'est exprimé. "Lorsqu'il y a des déclarations qui viennent du président des Etats-Unis sur l'Europe et lorsqu'il parle du modèle du Brexit pour d'autres pays, je crois que nous devons lui répondre", a déclaré François Hollande.

"On doit affirmer nos positions et engager un dialogue avec fermeté sur ce que nous pensons."

"Quand le président des Etats-Unis évoque le climat pour dire qu'il n'est pas encore convaincu de l'utilité de cet accord, nous devons lui répondre (…) "Quand il ajoute des mesures protectionnistes, qui pourraient déstabiliser les économies, pas simplement européennes mais les économies des principaux pays dans le monde, nous devons lui répondre et quand il refuse l'arrivée de réfugiés, alors que l'Europe a fait son devoir, nous devons lui répondre."