Décret de Trump : vague d'opposition mondiale

Deux jours après le décret polémique limitant fortement l'immigration aux Etats-Unis, l'opposition s'organise. D'abord dans la rue, avec des milliers d'Américains qui sont venus manifester dans les aéroports du pays. 170 personnes issues des pays concernées par les mesures étaient bloquées samedi dans les aéroports, malgré des papiers en règle. Mais une première décision d'une juge fédérale de Brooklyn a interdit leur expulsion. "Presque tout le monde ici est un immigré. Donc le fait qu’un pays d’immigrés ferme la porte à quelqu’un me semble condamnable" raconte une manifestante à France Info.

Mais la gronde se fait sentir aussi au plus haut niveau. Sans surprise, François Hollande ou Angela Merkel ont critiqué la décision du président Trump. Un peu plus surprenant, Theresa May, qui souhaite pourtant une alliance forte avec Washington. "La politique d’immigration des Etats-Unis est l’affaire du gouvernement des Etats-Unis comme celle de notre pays doit être fixée par notre gouvernement. Mais nous ne sommes pas d’accord avec ce type d’approche", a déclaré un porte-parole de Downing Street. "Si elle a un impact sur les citoyens du Royaume-Uni, nous interviendrons auprès du gouvernement américain."

"Tout marche très bien" a tenté de positiver Donald Trump. "Nous étions totalement préparés. On le voit dans les aéroports, on le voit partout", niant la certaine confusion provoquée justement dans les aéroports.