Berlin : l'homme jusqu'ici soupçonné a été relâché, l'Etat islamique revendique l'Attentat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Actualités du monde Les tops et flops de L1: du bel automne niçois au mercato parisien

Paroles de chauffeurs d'Uber: entre précarité et déconnexions forcées

Rétro 2016: Blatter, Platini et les autres de la Fifa, que sont-ils devenus'

Bethléem attend plus de touristes à Noël

Paroles de chauffeurs d'Uber: entre précarité et déconnexions forcées

Joueur africain de l'année: Aubameyang, Mahrez et Mané finalistes

En savoir plus

Après l’Assemblée nationale plus tôt dans la journée, ce sont les sénateurs qui ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de l’attentat de Berlin. « Notre solidarité va aux victimes, nos condoléances aux Allemands éprouvés » a déclaré le président du Sénat, Gérard Larcher.

La police berlinoise a déclaré sur twitter que vingt-quatre personnes blessées « ont pu quitter l’hôpital et rejoindre leur famille ».

Le Site Intellenge Group a révélé aujourd’hui que des djihadistes ont donné sur la messagerie Telegram une liste de méthodes et de cibles d’attaques pour les futurs terroristes. La cible visée est notamment ce que l’on nomme les « loups solitaires ».

La ligue de football allemande a décidé qu’une minute de silence serait observée dans les stades mardi et mercredi en hommage aux victimes de l’attentat du marché de Noël de Berlin.

§ Dans sa course folle, le 44 tonnes a renversé des barrières avant de rouler sur 60 à 80 mètres.

§ Il a tué 12 personnes et en a blessé 48, selon le premier bilan communiqué par la police sur Twitter.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres