Angela Merkel lâche Emmanuel Macron sur son projet de budget de la zone euro

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Erdogan et Poutine lancent la construction de la première centrale nucléaire de Turquie

Course géante de... canards en plastique

Les dix plus belles actions du mois de mars en NBA

Réouverture sous tension à la faculté de droit de Montpellier "On n'oublie pas, on pardonne pas": la faculté de droit de Montpellier, fermée depuis les violents incidents qui ont notamment… 03/04/2018 - 12:55

En savoir plus

Le chantier devrait donc se porter sur une amélioration de l'Union bancaire et de son FRU (Fond de résolution unique) qui sert aux banques à éviter une défaillance avérée pour empêcher une crise.

Mais ils ne sont pas seuls à s'opposer à la France. Angela Merkel elle aussi à appeler à poursuivre les objectifs du pacte de stabilité (déficit à 3%, déficit structurel à 1%, endettement en dessous de 60% du PIB). Pas question donc de lâcher les cordons de la bourse avec un budget zone euro, d'autant plus que l'Allemagne compte sur son "hinterland" des pays de l'Est qui eux ne seraient pas concernés par cette mesure. Évidemment, Jean-Claude Juncker, partisan de l'extension de la zone euro, a emboîté le pas de la chancelière.

Les pays du Nord s'y opposent, notamment les Pays-Bas, car il s'agirait de ne pas pousser les pays du Sud à la dépense inutilement. La question de l'harmonisation fiscale est évidemment un problème pour des pays comme les Pays-Bas ou le Luxembourg, bâtis sur leurs avantages certains pour attirer les groupes financiers et multinationales.

Déjà les désillusions. Selon le Point, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire auraient déjà jeté l'éponge : non, leur projet de doter la zone euro d'une capacité budgétaire ne passe pas.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres