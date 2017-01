"Je n'ai pas honte" : la lettre de Salah Abdeslam à une admiratrice

Les mots sont couchés avec une écriture petite et régulière, selon Libération. Depuis sa cellule de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, Salah Abdeslam s'est exprimé pour la première fois. L'unique survivant des commandos ayant perpétré les attentats du 13 septembre 2015 n'a toujours rien dit aux juges, mais il a répondu à une femme qui lui avait précédemment adressé plusieurs missives. Le juge Christophe Teissier a décidé d’en saisir une copie et Libération, qui a consulté le document, a choisi d'en publier des extraits.

"Je t’écris sans savoir par ou commencé", écrit Salah Abdeslam, non sans quelques fautes d'orthographe. "Jj’ai reçu l’ensemble de tes lettres et ne pourrais te dire qu’elle me font plaisir ou non, ce qui est sur c’est qu’elle me permette de passé quelque temps avec le monde extérieur. D’abord, je n’ai pas peur de faire sortir quelque chose de moi car je n’ai pas honte de ce que je suis et puis qu’est-ce qu’on pourrai dire de pire que ce qui ce dit déjà", poursuit-il, avant de s'interroger sur la foi de sa correspondante : "Tu es sincère alors je vais l’être aussi, si je te demande les intentions de ta démarche c’est pour m’assuré que tu ne m’aime pas comme si j’étais une "star ou une idole" parce que je reçois des courriers comme ca et je ne cautionne pas cela car le seul qui mérite d’être adorer c’est Allah, Seigneur de l’univers".

Avant de confirmer son pencant certain au fanatisme. Je ne cherche ni à m’élevé sur terre ni a commettre le désordre, je ne veux que la réforme, je suis musulman, c’est à dire soumis à Allah qui m’a créé et qui par sa grace ma harmonieusement faconné ainsi que toi et tous ceux qui existe, a partir de la pluie il nous donne toute sorte de fruit pour nous nourrir. Est-tu soumise? Sinon Alors dépêche toi de te repentir et de soumettre à Lui n’écoute pas les gens mais plutôt les paroles de ton Seigneur. Il te guidera".

Selon Libération, des lettres, Salah Abdeslam en reçoit beaucoup. Avec des motifs divers et variés : il y a des avocats qui veulent prendre sa défense, des journalistes souhaitant lui poser des questions, des catholiques s'interrogeant sur sa foi…et des femmes qui déclarent l'adorer et vouloir porter son enfant. Comme le rappelle le journal, le rôle de Salah Abdeslam dans les tueries est encore nébuleux. Devait-il mourir en kamikaze ? S'est-il dégonflé? Un autre rôle lui était-il attribué ?

