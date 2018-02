Accusations de viols : Tariq Ramadan mis en examen et incarcéré

L'islamologue suisse Tariq Ramadan a été déféré devant la justice dans la nuit de jeudi à vendredi. Entendu par la police judiciaire depuis mercredi à Paris, il a été présenté à un juge d’instruction. Selon Libération, "une information judiciaire pour viol en 2012 et pour viol sur personne vulnérable en 2009 a été ouverte (…) par le parquet de Paris". Ce dernier a requis la mise en examen de Tariq Ramadan et son placement en détention provisoire, affirme encore le quotidien. D'après Le Figaro qui cite une source judiciaire, il a finalement été a été mis en examen et incarcéré.

L'islamologue est visé par deux plaintes pour viol : une provenant de Henda Ayari, et l’autre d’une femme se faisant appeler "Chrystelle", qui affirme avoir été victime de violences sexuelles dans une chambre qu’occupait Tarik Ramadan dans l’ancien hôtel Hilton de Lyon. C’est à cette dernière que l’islamologue a été confronté jeudi, durant plus de trois heures.

Elle avait déjà fourni aux enquêteurs des éléments matériels attestant de leur relation virtuelle et aurait fourni jeudi aux enquêteurs un élément nouveau "l’existence chez l'islamologue suisse d’une cicatrice de trois centimètres entre le sexe et le pli de l’aine" précise franceinfo. Tarik Ramadan, qui nie catégoriquement les faits, a refusé de signer le procès-verbal