Vers une élimination de Manuel Valls ? 33% des Français certains d'aller voter à la primaire souhaitent la victoire de Benoît Hamon contre 29% pour celle de Montebourg et 26% celle de l'ancien Premier ministre

Atlantico : Le résultat de ce sondage montre qu'une élimination de Manuel Valls est possible au premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire. Benoit Hamon et Arnaud Montebourg sont arrivés en tête avec 33 et 29% des français convaincus devant l'ancien Premier Ministre avec 26%. Quelles seraient les conséquences d'un tel résultat ?

Jean-Daniel Lévy : Deux facteurs explicatifs existent. Le premier repose sur la personnalité de Manuel Valls. Il est jugé au regard de sa capacité à gouverner et de ses valeurs. Et pas vraiment de son projet politique. On voit bien actuellement que l’ancien Premier ministre rencontre des difficultés à convaincre en dehors des proches du Parti Socialiste. En suscitant un regard raisonné et sans passion de la part des Français ayant l’intention de voter pour lui. Mais passionné (et souvent critiques) de la part de ceux votant pour d’autres candidats.

Le deuxième sur les enjeux du scrutin. S’il ne fallait voter que pour le candidat susceptible de savoir tout de suite gouverner et doté d’une expérience, Manuel Valls serait crédité de souhaits de victoire plus importants que ceux que nous mesurons actuellement. Il s’avère que, dans la période actuelle, les électeurs de gauche soit considèrent que la victoire est plus qu’hypothétique soit envisagent, avant même la primaire, voter pour un autre candidat en l’occurrence Emmanuel Macron.

Dans le dernier sondage publié, la majorité des français qui comptait se déplacer au premier tour de la primaire voulaient voter pour Manuel Valls, mais les sympathisants de Gauche (socialiste et non socialiste) souhaitaient la victoire de Benoit Hamon. En quoi est ce que ce dernier débat avant le premier tour a pu changer cette dynamique ?

Il montre que la « dynamique Benoît Hamon » se poursuit : il est parvenu à convaincre plus de Français ayant au moins entendu parler du débat que par le passé. Depuis le 1er débat, si Manuel Valls et Arnaud Montebourg bénéficient de souhaits de victoire assez stables, on observe une forte progression du souhait de victoire en faveur de Benoît Hamon (+5 points). Auprès des sympathisants PS, Manuel Valls obtient, à quelques jours du 1er tour de la primaire, 31% de souhait de victoire, 24% pour Benoît Hamon et 24% pour Arnaud Montebourg. Notons également qu’auprès des Français déclarant qu’ils participeront à la primaire, un tiers souhaite la victoire de Benoît Hamon (29% Arnaud Montebourg et 26% Manuel Valls).

Par votre enquête, on s'aperçoit que chacun de ses trois candidats est plébiscité soit pour sa crédibilité sur la relance de l'industrie (Arnaud Montebourg), le revenu universel (Benoit Hamon) ou pour les questions de sécurité intérieure (Manuel Valls). Comment analysez-vous le fait que les candidats soient jugés crédible sur des segments aussi ciblés ? Est ce qu'on avait pu observer le même phénomène à la primaire de la droite ?

Pas de manière aussi nette. Chacun parle à un électorat sensible à des arguments. Et on le voit, le revenu universel constitue le point le plus identifié. Les candidats ne cherchent visiblement pas à convaincre des franges électorales mais bien à maximiser le vote de ceux sensibles à leurs arguments.

La grande inconnue qui déterminera l'issu du premier tour est celle de la mobilisation. Pour les trois candidats qui se démarquent (Montebourg, Valls, Hamon), quels sont les scénarios de mobilisation qui leur permettrait de remporter le premier tour ?

Il existe trois scénarios possibles. Le premier scénario consiste essentiellement en une mobilisation de proches du PS. Et dans ce cas, la situation s’avèrerait plutôt favorable à Manuel Valls. Le second cas de figure possible est le suivant. On assiste à une mobilisation de proches du PS et de sympathisants de gauche hors PS. Ce serait Benoît Hamon qui en profiterait le plus. Enfin, un ultime cas de figure serait une mobilisation des déçus du Hollandisme, qu'ils se situent à gauche et surtout hors des structures partisanes. Arnaud Montebourg est le réceptacle de cet électorat.

