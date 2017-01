Vague de froid sur la France : pourquoi il faut en profiter pour faire du sport en extérieur

Atlantico : Une vague de froid va toucher la France cette semaine. Cela a de quoi doucher les volontés des français de faire du sport. En quoi est-ce que faire du sport en hiver est bon pour la santé ?

Jean-Pierre de Mondenard : Il est moins difficile de faire du sport en hiver au mois de février plutôt qu'en décembre parce que le corps a déjà connu des périodes de froid. N'importe quel sportif aura moins de risques de s'exposer à des chocs thermiques. Une première confrontation avec le froid au préalable est bénéfique pour le corps. Avant de monter l'Everest par exemple, les alpinistes se préparaient cinq semaines en amont à 4000/5000 mètres d'altitude afin que leur corps appréhende mieux les conditions météorologiques.

Après, les sportifs accomplis ne sont pas gênés par le froid dans la mesure où ce dernier fait déjà partie de leur pratique sportive. Les habitués, sont conscients du froid et cela ne va pas les toucher. Les habitués connaissent les techniques pour se protéger. Ils vont entre autre s'habiller en conséquence, vont adapter leur échauffement en le faisant durer plus longtemps.Ceux qui font du sport beaucoup moins régulièrement auront plus de difficultés à adapter leur organisme au froid. Les effets bénéfiques pour la santé sont surtout locaux. Malgré cela, des contraintes peuvent se développer au niveau physique mais de façon limité. Faire du vélo ou de la course à pied ne pose pas les mêmes problèmes. Les gens l'ignorent souvent quand ils débutent une activité physique. La préparation, l'échauffement n'est pas le même pour ces deux sports.

Sur le plan du mental, une heure de course à pied permet au corps de générer suffisamment de chaleur pour qu'il la restitue même un long moment après l'effort. La chaleur euphorise le corps et l'esprit

Quel est l'impact du froid sur le corps ? Est-il un élément qui permet d'augmenter le rythme cardiaque, la circulation sanguine. Comment expliquer cela sur le plan physique ?

Le sport est bon pour la forme toute l'année y compris en hiver. Ceux qui ont des petits problèmes de santé, notamment au niveau des doigts ou des articulations doivent faire attention car ils peuvent en souffrir. Avec les froid, les effets néfastes peuvent se multiplier. La protection à apporter est alors importante. Des pathologies chroniques vont être sensibilisées par le froid, comme l'acrosyndrome par exemple, les pathologies aux doigts, dans les artères… Le système circulatoire, déjà fatigué va être exposé à une vasoconstriction et voir les artères se rétrécir. Les veines et vaisseaux se réduisent également pendant cette phase. Avec l'effort, le cœur a besoin d'oxygène mais le froid réduit son apport en oxygène. Les sportifs peuvent développer des angines de poitrine s'ils ne font pas attention. Si la personne a des problèmes de santé et se met quand même au sport, elle prend des risques. Le sport n'est pas un vaccin contre les maladies chroniques. Le froid est un facteur supplémentaire aggravant les risques. Un examen médical est conseillé, surtout à plus de 40 ans avant de commencer une nouvelle activité sportive.

Le froid diminue aussi la température du corps, donc l'aptitude à faire des efforts est moins grande. Dans l'eau, la fréquence cardiaque baisse alors que quand il fait froid, la fréquence cardiaque a tendance à monter plus rapidement. Le calibre des vaisseaux est diminué par le froid, sous l'effet de la vasoconstriction et impose un surmenage plus important au corps. En vélo, il faut prendre en compte le déplacement de l'air. Faire du vélo à trente kilomètre heure, par 5 degrés peut-être dangereux. Sur le vélo, le ressenti est de moins cinq degrés. Avec la course, la marche active, le corps se réchauffe mieux car les muscles produisent de la chaleur et sont moins exposés aux refroidissements auquel on assiste à vélo. Bien équipé, l'excuse du froid ne tient plus. Le froid n'est pas une contrainte sauf pour ceux qui ont des petits soucis de santé et qui doivent plus vigilants.