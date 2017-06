Les réseaux sociaux "complices" des terroristes ? C'est compliqué (plus que semble le croire Theresa May en tout cas)

Franck DeCloquement

Franck DeCloquement est expert en intelligence stratégique (IES) pour le groupe Ker-Meur, et ancien de l’Ecole de guerre économique de Paris (EGE). Membre fondateur de la Ffpc (French Federation of Psycho-Forensics), il est en outre professeur à l'Iris (Institut de Relations internationales et stratégiques) en "Géo-économie et intelligence stratégique", et enseigne également la "Géopolitique des médias" en Master 2 recherche "Médias et Mondialisation", à l'IFP (Institut français de presse) de l'université de Paris II Panthéon-Assas.

Franck DeCloquement est aussi conférencier sur les menaces émergentes liées aux actions d'espionnage et les déstabilisations de nature informationnelle et humaine. Il est en outre intervenu pour la Scia (Swiss Competitive Intelligence Association) à Genève, aux assises de la Fncds (Fédération nationale des cadres dirigeants et supérieurs), et au colloque inaugural de la Ffpc au Sénat, en octobre 2016, sur "La perception du fait religieux".

