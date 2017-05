Rencontre Macron Merkel : une envie commune de fédéralisme...mais s'agit-il vraiment du même ?

Atlantico : Si Emmanuel Macron est apparu comme le candidat le plus "européen" de cette campagne présidentielle, que peut-on déduire de ses intentions "fédérales" ? Quelles sont les implications réelles d'un tel projet, notamment sur les questions budgétaires ? Que faut-il voir de l'objectif réel d'une telle "transformation" ?

Christophe Bouillaud : Le programme présidentiel d’En Marche ! fait directement allusion à la création d’ "un budget de la zone euro voté par un Parlement de la zone euro et exécuté par un ministre de l’Économie et des Finances de la zone euro" pour expliciter la promesse : «"Nous construirons une Europe qui développe nos emplois et notre économie." On peut y voir la réitération d’une idée classique des élites françaises depuis les premières discussions autour de la création d’une zone Euro.

Il s’agit de transférer au niveau européen, fédéral, les instruments de politique économique, qui ne fonctionnent plus au niveau national depuis les années 1970 pour stabiliser ou relancer l’économie. Un budget de la zone Euro, qui couvrirait par exemple les coûts de l’assurance-chômage dans les différents pays, permettrait de créer des stabilisateurs automatiques en cas d’une récession asymétrique. La mutualisation des frais d’investissements en matière militaire à travers la création d’un "Fonds européen de défense qui financera des équipements militaires communs (comme les drones européens)", évoquée dans le même programme, va dans une direction similaire. L’objectif serait, à terme, de gérer l’économie de l’Union européenne, ou tout au moins de la zone Euro, de la même manière que les autres "économies-continent" comme les Etats-Unis ou la Chine, en ayant à la fois une politique monétaire unifiée et une politique budgétaire assez importante au niveau de la zone Euro pour permettre de gérer la conjoncture au mieux. Il est aussi intéressant de noter qu’Emmanuel Macron promet de respecter les règles budgétaires "maastrichtiennes", de faire les réformes structurelles, mais aussi de baisser le taux d’impôt sur les sociétés et de lutter parallèlement contre l’évasion fiscale des grands groupes. Il prépare de fait le terrain à toute une série d’harmonisations au sein de la zone Euro : fiscale et sociale. Cela se ferait plutôt par le bas pour les Français, mais au moins cela se ferait.

A lire également sur notre site : "Fondre la France dans l'ordo-libéralisme germano-européen, l'autre visage du quinquennat Macron"

Pour savoir quelles seraient les implications d’un tel projet sur les questions budgétaires, encore faudrait-il savoir la nature exacte de ce dernier. Et là, c’est la grande inconnue. En effet, si l’on veut gérer ensemble plus d’argent entre pays européens, il est difficile de rester en dehors des traités. Une grande modification des traités européens parait largement inenvisageable au partenaire allemand, comme vient de le montrer l’entretien de Wolfgang Schäuble au magazine Das Spiegel. On dirait par contre qu’une transformation du Mécanisme européen de stabilité (MES) en "Fonds monétaire européen" est envisageable. Cela signifierait tout de même la modification d’au moins un traité existant, celui instituant ce MES, mais c’est un traité très technique, moins compréhensible pour l’opinion publique que les traités européens qui instituent l’Union européenne en général. Il faudra toutefois que lui aussi soit ratifié dans tous les pays qui voudront y adhérer. Il faut aussi bien se rappeler que le vote du budget par des représentants des contribuables est la première institution démocratique. Faire passer ce pouvoir au niveau européen est, par définition, un choix fédéral.

Par ailleurs, le ministre allemand insiste, de manière classique pour lui, sur le respect des règles qui régiraient ce MES "nouvelle manière", ce qui marque bien la distance avec l’approche plus pragmatique promue à travers l’idée d’un «"Parlement de la zone Euro" qui tiendrait compte des circonstances, y compris politiques.

L’enjeu de cette discussion qui s’amorce est la recherche d’une manière convenable aux deux grands partenaires, la France et l’Allemagne, de renforcer la zone Euro. Tous les économistes soulignent le hiatus entre une politique monétaire unifiée et des politiques budgétaires différenciées et autonomes. Faut-il combler le hiatus par des règles ou par des décisions majoritaires au coup par coup ?