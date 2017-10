Référendum en Catalogne : comment l’alliance entre une droite affairiste et une gauche ultra-idéologisée a refermé le piège sur Madrid

Atlantico : Le vote pour l'indépendance de la Catalogne, dénoncé comme irrégulier par Madrid, vire au désastre. Depuis l'intervention de la police on, ne compte pas moins de 91 blessés parmi les électeurs. A l'origine de ce référendum, une étrange alliance entre droite affairiste catalane et une gauche ultra idéologisée. A elles deux, elles ont réussi à tendre un piège à Madrid. Comment en est-on arrivé la ? Que dire sur ce désastre d'image pour le gouvernement espagnol ?

Alexandre Del Valle : Tout a commencé avec des anciens du centre droit avec M. Pujol. Cette droite affairiste qui venait du centre-droit avait vu dans le catalanisme un moyen de s'émanciper et de faire des affaires.

Pujola donc commencé ce mouvement de manière assez modéré. C'était avant tout dans le but d'aller approfondir le statutd'autonomie. Car à la mort de Franco, l'Espagne a été reconstitué sur une nouvelle démocratie.Et comme Franco avait réprimé les catalans et les basques, pour faire l'inverse, l'Espagne d'aujourd'hui a été fondée sur l'autonomie des régions. Donc les différentes régions ont eu un pouvoir énorme comparable à celle de véritables Etats fédérés. La région catalane (Generalitat) a bénéficié de pouvoirs très poussés notamment en termes de police et d'éducation.

C'est par la culture que les catalanistes de droite et d'extrême gauche ont progressé. Et ils y sont allés par étapes. Dans les années 1980-90, tout le travail qui a été fait était moins indépendantistequ'aujourd'hui. Il a consisté à imposer dans les écoles le catalan. Ce que les catalanistes ont appelé le « bilinguisme » n'était pas des écoles ou l'on apprend et le catalans et l'espagnol. Mais bien des écoles entièrement en catalan obligatoire. Il était impossible de trouver une école ou l'on étudie en espagnol. Le bilinguisme consistait à dire que puisque : « l'Espagne et la langue castillane sont hégémoniques et coloniales, le ‘vrai’ bilinguisme ce sont des écoles entièrement en catalan qui vont rectifier le déséquilibre ou l'on va donner des heures d'espagnol comme on en donnerait à une langue étrangère ». Dans l'administration, on a également imposé le catalan et interdit la communication en espagnol. Même les commerçants avaient des amendes lorsque qu'ils mettaient sur leur devantureune inscription en espagnol. Dans les années 1990-2000, cette police politique linguistique et culturelle a initié un début de lavage de cerveau anti-espagnol et de deshispanisation des identités et représentations politiques. Mais elle était essentiellement linguistique et identitaire. On a fait alors croire que c'était un combat pour la langue.L'idée étaitensuite en faitd'instrumentaliser l'anti franquisme et le passé de la guerre civile, dans lequel la Catalogne paya un fort tribut humain en tant que région à la pointe du combat anti-franquiste, républicain puis d’extrême-gauche-anarchiste. Ceci afin de justifier au nom d’une martyrologie post-franquiste revancharde, une exception catalane victimaire et de diffuser dans la société un sentiment de persécution des Catalans par l’Espagne post-franquiste.

Et c'est là que l'extrême gauche rentre dans le système. Au départ elle n'était pas spécialement catalaniste. Mais au même titre que l'extrêmegauche a investi l'écologie en Allemagne ou en France, elle a choisi le régionalisme qu’on appelle «le nationalisme » en Espagne mais qui est tourné contre Madrid et son « hispanité » jugée étrangère, allogène et néo-fasciste et néo-coloniale, surtout quand la droite est au pouvoir (parti populaire) . Ças'est donc passé d'abord par le culturel, le contrôle de l'éducation, l'orientation des cours, puis progressivement par la politisation de l’identité et la révision de l’histoire nationale. On a fini par apprendre dans les cours d'Histoire que la Catalogne avait toujours était un Etat séparé, souverain et indépendant, et que l'Espagne avait « inventé » la région de Catalogne. Ce qui est complètement faux car la Catalogne n’a jamais été autre chose qu’une composante du royaume d’Aragon dans le passé, royaume qui créa l’Espagne en s’alliant avec celui de Castille... On est donc passé à un nationalisme catalan révisionniste et revanchard, idéologisé, qui devenait de plus en plus radicalement antiespagnol, voir hispanophobe, d’où la diabolisation de Madrid, l’interdiction des corridas assimilées à l’Espagne franquiste, etc. Après la culture, on est arrivé à une politique de plus en plus « nationaliste ». Mais ça ne suffisait jamais…

Cette dérive est devenue folle et confine depuis des années à une paranoïa collective. Tout ce que faisait Madrid était mauvais. L'extrême gauche joue alors d’un point de vue idéologique et culturel un jeu de plus important, elle entre dans le régionalisme et le radicalise en y voyant une arme pour détruire l'Etat nation et semer la destabilisation de l’Etat-Nation. Et en Espagne, l'un des vecteurs de destruction de l'Etat nation c'est l'anti franquisme-séparatiste, très puissant en Catalogne et aussi au pays basque et en Galicie dans une moindre mesure. L'idée de base c'est que le franquisme est une réalité fasciste et colonialiste, la Catalogne a été victime du « fascisme de Madrid », donc la seule façon de laver l'honneur et de combattre le « néo-franquisme » oppressif allié à l’Eglise de l’opus dei c'est de couper tout lien avec Madrid. Ainsi, dans les années 2000, on est passé d'un autonomisme relativementconforme à la constitution, à un nationalisme qui revendique de plus en plus l'indépendance et lave les cerveaux de façon officielle en retournant les prérogatives de décentralisation quasi fédéralistes accordées par Madrid contre Madrid… .

La droite de son côté n'y croyait pas vraiment au départ. Elle a joué ce jeu par opportunisme pour séduire les forces d'extrême gauche comme alliés et masquer ses objectifs purement économiques. Ce qu'elle voulait vraiment, c'est l'autonomie fiscale. En fait c'est une affaire de riches :« Nous sommes les riches de l'Espagne, et nous en avons marre de payer pour les pauvres » –c'est ainsi que les Catalanistes de droite ou pas d’extrême gauche raisonnent. Et ils vous le disenttous les jours à Barcelone, Gérone ou Puygcerda. Cela rappelle en Belgique les Flamands qui veulent leur indépendance vis-à-vis de la Belgique francophone néo-pauvre. Donc la droite a poursuivi un dessein purement financier à travers le séparatisme, qui a d’ailleurs masqué un autre dessein, dont on parle peu mais qui est énorme : la corruption gigantesque qui a permis à M. YordiPujol, le précurseur de ce catalanisme de « droite », l’ex charismatique président de la Generalitat, de s’enrichir en milliards grâce aux marchés publics contrôlés par Barcelone...L’affaire est notoire, jugée et reconnue, mais l’omertà des nationalistes tous unis contre Madrid protègent Pujol qui a échappé à la prison… Mais en réalité, cette droite égoïste et affairiste catalane, méga-corrompue, pensait qu'elle arriverait à une entente avec Madrid qui céderait tôt ou tard et accorderait l’autonomie fiscale en échange d’un maintien apparent d’une unité espagnole sur le papier et de prérogatives quasi-étatiques pour la Generalitat. L'idée c'était de faire croire qu'ils ne revendiqueraient l'indépendanceque si on leur refusait l'autonomie fiscale dont le pays basque et la Navarre bénéficient par exemple. Les Catalans voulaient cela pour gérer leur argent eux-mêmes, pour ne plus rien reverser à l'Etatespagnol, et cela correspondait à la stratégie de la bourgeoisie catalane au départ favorable àune négociation.

Mais Madrida toujours refusé cette « autonomie fiscale ». L'extrême gauche et cette droite ont alors fait croire qu’il s’agissait d’une « persécution ». On est alors passé pour la droite d'un simple chantage,auquel on ne croyait pas vraiment, à un mouvement encore plus radical vers l'indépendance, mouvement qui a rencontré celui, encore plus idéologique et anti-espagnol de la gauche tiersmondiste et extrême gauche anti-franquiste revancharde qui a intrumentalisé l’autonomisme catalan comme une arme fatale contre Madrid et les partis modérés PP et PSOE dès lors marginalisés en Catalogne car assimilés à des relais de la domination « néo-coloniale » espagnole..

Le mauvais calcul de cette droite, c'était de croire que Madrid céderait. Suite à ça, la droite s'est elle-même radicalisée au contact de son allié antinomique, l'extrême gauche anti espagnole, puis le catalanisme est aussi devenu pour elle une voie de justification-cache sexe de sa corruption locale endémique. Cette alliance reposait sur les intérêtsfinanciers des uns et les intérêts idéologiques des autres. Et cet alliage était chaque année un peu plus pris dans une spirale de fuite en avant. Tant que l'Espagne ne céderait pas, ils menaceraient de devenir indépendantistes. Lorsque l'Espagne a déclaré qu'elle ne céderait jamais, et lorsque les Catalanistes en ont été convaincus, ceux qui étaient modérément autonomistes ou faussement indépendantistes ont fini par le devenir vraiment. Même la droite catalaniste fini par croire à son propre discours.

Et voilà comment on en est arrivé à la situation actuelle. Pour essayer d'obtenir les résultats financiers de ce chantage, les nationalistes catalans n'ont pas arrêté d'utiliser les écoles, le gouvernement local, les radios, les télévisionscatalanes très hégémoniques sur le plan culturel, ou toute autre forme de propagande, pour distiller un jusqu’au boutisme anti-espagnol de plus en plus délirant. Le chantage est devenu une réalité, et les Catalans, mêmes fils d’Andalous, ont appris à l’école à haïr d’Espagne de leurs propres parents.

Aujourd'hui, les Catalanistes sont devenus complètement fanatisés. Je l'ai moi-même observé en 20 ans. On est arrivé à un point de non-retour. Quand vous parlez avec des catalans indépendantistes, pourtant souvent d’origine valenciana, andalouse, galicienne, etc, leur idée-force de base que « tous les espagnols les détestent », qu'il y a un « complot de Madrid pour ne pas redistribuer l’argent des contribuables catalans »… Ils prennent des exemples très controversés, font des calculs farfelus sur les infrastructures non payées par Madrid. Bref, ils ont donné un sentiment de persécution à la population. De nombreux catalans –peut-être 50% de la population- sont dès lors prêtsà aller jusqu'au bout voir même jusqu'à la guerre civile.

Aujourd'huicette droite affairiste-opportuniste corrompue au dernier degré héritière de Pujol, pourtant reconnu coupable de détournement de milliards d’euros, est devenue prisonnière de son propre discours et d'une minorité gauchiste qui lui sert d’alibi-complice idéologiste-idéaliste. Après avoir fanatisé une population entière, on est arrivé à quelque chosed'absurde et de très dangereux pour toutes les parties. De très nombreux catalanistes anti-espagnols sont eux-mêmes des fils d'andalous. En effet, plus de la moitié des « catalans » résidant dans les villes de la région ont au moins un ou deux parents espagnols non-catalans. Ainsi, les enfantsde ces « immigrés » andalous installés en Catalogne ont appris à l'école à détester le pays de leurs propres parents. Il y a eu un véritable lavage de cerveau par le gouvernementrégional qui a deplus en plus augmenté son discours paranoïaque et anti espagnol.

Ce référendum a été interdit par la justice mais l’exécutif catalan a tenu à le maintenir. Si le oui l'emporte, ça semble parti pour, quelles conséquences pour le pays ?

Il faut savoir que Madrid est dirigé par M. Rajoy qui n'est pas le plus intelligent de son parti si vous voulez mon avis... Avant lui, M. Aznar, comme beaucoup d'hommes politiques un peu cynique, s'était entouré de gens beaucoup plus bêtes que lui pour rester le chef. Quand Aznar a quitté la politique, au moment de l’attentat islamiste de 2004 à Madrid, Rajoy est devenu le leader de cette droite par ailleurs héritière du franquisme. Donc pour les Catalans, Madrid est toujours dirigé par une droite d'origine franquiste et par quelqu'un qui incarne une rigidité et peu de subtilité.. bref, l’ennemi épouvantail rêvé... Le piège c'était donc de provoquer un sentiment de persécution, de fanatiser la population catalane, puis de pousser en retour les forces de l’ordre espagnoles nationales à réprimer les partisans du référendum illégal, en filmant ces répressions « fascistes », afin de diaboliser Rajoy et Madrid, ce qui est réussi. C'est ce que j'appelle le « syndrome des révolutions de velours ». C'est à dire provoquer les forces de l'ordre pour les pousser à l'erreur et médiatiser cela afin de se poser en victime et d’isoler l’Etat central répressif. Diaboliser la force légale de l'Etat nation et légitimer la violencepourtant illégale de celui qui ne doit pas la posséder (celui qui est contre l'Etats).

Ce referendum ayant été maintenu, les opposants à l'indépendance ayant refusé eux même d'aller voter, le gouvernementayant donné pour indications de ne pas aller voter, Madrid est tombé dans un premier piège, démocratique, qui consistait à donner la majorité à son propreennemi. Chose faite, puisque plus de 70 % des votants, même s’ils sont moins de 7000, ont exprimé leur choix en faveur de l’indépendance.

L'Etat Espagnol a trop cru en la légalité et a oublié le principe de légitimité. Etre légal c'est bien, mais lorsque vous êtes légal sans être légitime, ça ne fonctionne pas. L'histoire moderne montre que celui qui est du côté du légitime, l'emporte sur le légal. Ajoutez à cela la médiatisation telle que l'on a pu l'observer aujourd'hui (dimanche 1er octobre), et vous obtenez une légitimité quasi unanime en faveur des séparatistes que mêmes les non-séparatistes hors d’Espagne saluent comme des courageux résistants victimes de répression. Je pense que, du point de vu de la guerre psychologique, les Catalans ont gagné la bataille médiatique. Ça va être très difficile pour Madrid d'avoir l'airlégitime désormais. Ils devront faire d'énormes concessions. Peut-être l'autonomie fiscale dont rêvaient les catalanistes.Mais n'est-il pas trop tard ? Il est possible que cela ne suffise plus. En réalité, les séparatistes m’ont souvent dit que le deal était valable jusqu’au milieu des années 2000, mais depuis la première consultation pro-indépendance catalane qui fut un semi échec, nous sommes arrivés à un point de quasi non-retour, en tout cas avec les deux gouvernements actuels, celui de Catalogne, prêt à tout, et celui de Madrid diabolisé à jamais.