Pourquoi le Parlement européen prend le risque de conforter les électeurs du Front national en levant l’immunité de Marine Le Pen

Atlantico : En décembre 2015, Marine Le Pen avait publié trois photographies de victimes de Daesh sur Twitter. A la demande de la justice française, le parlement européen a levé l'immunité diplomatique de l’eurodéputée. Au delà du cas particulier de Marine Le Pen, en quoi cette décision est elle "adéquate"?

Roland Hureaux :J’avoue que je n'ai pas encore compris la pertinence de cette mise en accusation.

La loi qui interdit les photos ou vidéos montrant les exactions de l’Etat Islamique vise à l'évidence les sympathisants des mouvement djihadistes qui pourraient faire une publicité malsaine pour le djihad en faisant circuler ces photos. J'ai du mal à croire que cela ait été l'intention de Mme Le Pen ! Il s'agit d'un détournent manifeste de procédure.

Par ailleurs, le Parlement européen est traversé avec une acuité particulière, bien plus que le Parlement français, par la guerre idéologique qui traverse tout l'Occident, guerre entre les mondialistes et les identitaires, laquelle explique la violence des campagnes présidentielles des Etats-Unis et de France, en particulier les opérations odieuses montées à l'encontre de François Fillon .

Il est évident que dans le contexte du Parlement européen, où l'opposition entre socialistes et droite modérée est très atténuée, l'hostilité de la majorité à un mouvement comme le Front national est particulièrement vive.

Il est par ailleurs notoire que des procédures, pour soupçon d'emploi fictif à l'encontre du Front national avaient été activées par l'ancien président Martin Schulz, socialiste allemand particulièrement virulent à l'égard de tout ce qui ne marche pas dans les clous.

Pendant ce temps, l’immunité diplomatique de Gilbert Collard pour des faits très similaires n’a pas été levé par le parlement européen. Comment expliquer cette situation apparemment paradoxale ?

connivences qui traversent les groupes politiques, et touchent même les députés du Front national. Plus près de la population, le Parlement français se sentirait ridicule s'il avait levé l'immunité parlementaire de Gibert Collard pour une accusation de ce genre. Il se peut aussi que la réputation de l'avocat médiatique et talentueux qu'il est ait fait un peu peur. Face à un tribunal qui l'accuserait de complicité avec le djihadisme, on imagine ce qu'il aurait dit !

Quels sont les risques pris par l'institution européenne dans le cas d'espèce ? N'y a-t-il pas un risque de voir le Front national prospérer sur ce sentiment d'un traitement systématiquement "défavorable" au Front national ?

Le Parlement européen a visiblement voulu aider le gouvernement français à faire barrage à Marine Le Pen dans la campagne présidentielle au moyen d'actions judiciaires de dernière minute. Ceci dit, l 'institution européenne a beaucoup à craindre mais pas de ce genre d'affaires qui passe très au-dessus du grand public ; c'est plutôt la crise grave des institutions européennes, dont témoigne le Brexit, qui menace sa survie. Les Français sont beaucoup plus attentifs à ce qui passe dans les juridictions nationales. Or nous assistons à travers l'affaire Fillon à une instrumentalisation sans précédent de la justice française en période électorale. Le but était de tuer la candidature de Fillon et il n'est pas encore certain que les promoteurs de ces manœuvres n'y arrivent pas. Dans l'affaire Fillon comme dans l'affaire Le Pen, ce n'est pas la saisine de la justice qui est choquante : il va de soi que les élus ne sont pas au-dessus des lois.