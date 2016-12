Pourquoi il est si difficile d’empêcher l’État Islamique de réussir à creuser le fossé entre les Européens musulmans et les autres

Atlantico : Quelle est la finalité des attentats planifiés par l'Etat Islamique en Europe ? Dans quelle mesure ce dernier cherche-t-il à polariser les sociétés européennes, en dressant les citoyens musulmans contre le reste de la population ?

Malik Bezouh : Responsables politiques de droite et gauche se complaisent, parfois, dans un discours maintenant convenu selon lequel l’organisation terroriste Daesh, par ses attentats meurtriers, ciblerait notre manière de vivre, notre civilisation même ! D’autres, mieux au fait de la réalité géopolitique, affirment que Daesh frappe la France et, plus généralement l’Europe, parce que les pays occidentaux participent militairement à la guerre ouverte menée par la coalition internationale contre l’organisation takfiriste.

Qu’en est-il réellement ? Relevons tout d’abord que Daesh ne cherche nullement, comme le clament certains avec naïveté, à "punir" l’Occident et son mode de vie "babylonien". Daesh a bien d’autres priorités que de poursuivre une telle chimère ! Imagine-t-on un instant l’Occident changer soudainement de mode de vie, de civilisation, après ces attentats, aussi atroces soient-ils ? Daesh sait pertinemment que non. De la même manière, Daesh sait parfaitement bien que les attentats dont il est à l’origine ne freineront en rien la détermination de la coalition internationale à venir à bout de ce groupe, bien au contraire ! A la vérité, Daesh, véritable tacticien usant de l’arme de la terreur comme d’un moyen, non comme un but, ambitionne de "co-radicaliser" les sociétés occidentales dans lesquelles vivent des minorités musulmanes.

En effet. Daesh est conscient qu’une poignée de kamikazes ne peuvent semer le chaos dans les sociétés occidentales, dotées d’États stables et démocratiques. En revanche, le groupe takfiriste compte sur une modification du regard posé sur les minorités musulmanes qui vivent en leur sein. Professeurs de psychologie sociale, les chercheurs Stephen Reicher et Alexander Aslam ont affirmé, sans ambages, que si nos sociétés faisaient peser sur les minorités musulmanes "le poids de la suspicion et de la méfiance", alors celles-ci jetteront bien "plus de personnes (musulmanes) dans les bras des extrémistes (de Daesh) que ne le feraient des bataillons d'enrôleurs de Daesh" (1). Et de rajouter : "Si vous parvenez à faire en sorte qu’un nombre suffisant de non-musulmans traitent tous les musulmans avec peur et hostilité, alors ces derniers, qui naguère préféraient éviter le conflit, se sentiront marginalisés et commenceront à prêter une oreille attentive aux voies les plus radicales issues de leurs rangs. De la même manière, si vous obtenez que suffisamment de musulmans traitent tous les Occidentaux avec hostilité, alors la majorité de ces derniers souhaiteront confier leur destin politique à des leaders prônant la confrontation". Bref, le processus de co-radicalisation, qui s’enclenche après des attentats, permet aux populistes de se renforcer et, par ricochet, de faciliter l’arrivée de nouvelles recrues chez Daesh ou chez tout autre groupe radical. Ainsi, des chercheurs ont montré que les propos de Donald Trump, ceux dans lesquels il préconisait d’interdire aux musulmans de fouler le sol américain, ont provoqué "une hausse des recrutements chez Al-Qaida". Une question à présent : pourquoi la suspicion, voire l’hostilité, développée par une fraction des sociétés occidentales peut conduire un citoyen de culture ou de confession musulmane à basculer dans la radicalité ? La réponse tient en un mot : la mésidentification !

Processus psychologique complexe, sur lequel ont travaillé les chercheurs précités, Recheir et Haslam, la mésidentification consiste en un affaiblissement des liens d’appartenance à la société d’un individu donné. Ce processus explique, pour une large part, le ralliement à des sectes, quelles qu’elles soient, et Daesh en est une assurément. Ainsi donc, un citoyen de culture ou de confession musulmane peut sombrer dans un processus de mésidentification, fruit malheureux d’une séquence de stigmatisation, du moins vécue comme telle par l’individu en question. Car la stigmatisation, supposée ou réelle, agit comme un solvant social et tend à dissoudre ce qui rattache un individu au reste de la communauté nationale jugée "hostile". Voilà donc ce que recherche Daesh par ses attentats : une co-radicalisation induite par la peur de l’altérité musulmane, d’une part, et, par la mésidentification, d’autre part. Dans cette perspective, les attentats ne sont que des moyens, aucunement une fin en soi.

Guylain Chevrier : Il cherche évidemment par ces attentats à déstabiliser les sociétés démocratiques, pas seulement parce qu’il entend jeter le trouble en tentant de dresser les uns contre les autres, mais parce que ce sont des cibles à ses yeux comme terre des mécréants et apostats. Le but est de créer, bien sûr, du désordre, de faire douter les populations au regard de leurs propres valeurs, d’encourager un litige entre les non-musulmans et les musulmans. Le but final est de déclencher des affrontements entre populations, en se servant de ce type d’attaque comme détonateur. C’est sans doute ce qu’auraient voulu provoquer tout particulièrement les attentats de novembre 2015, franchisant dans l’horreur une limite censée désinhiber les pulsions, pour enflammer certains esprits. C’est pour cela que nous devons nous attendre à ce que cela se reproduise, car c'est un véritable mode opératoire d’une guerre totale, dont la guerre civile fait stratégiquement partie.

On ne saurait ignorer que des arguments jouent en faveur de l’EI, au regard de ce risque de polarisation de nos sociétés. Il sait pouvoir jouer sur des contradictions, qu’il connait bien par les djihadistes venus des pays européens, que résume le climat dans nos banlieues en France et ailleurs, dans les communautés fermées du multiculturalisme des pays qui le pratiquent. Il entend créé une sorte d’effet de souffle sur un feu qui couve déjà dans les pays occidentaux, pour embrasser les choses, du fait des problèmes économiques et sociaux qui produisent des inégalités qui alimentent des tensions sociales mais aussi, en raison des difficultés que posent peu ou prou l’islam comme religion importée, au regard de sa faculté à trouver sa place dans les sociétés démocratiques. L’EI sait que l’islam est partout religion d’Etat dans les pays d’origine des migrants et des descendants d’immigrés, et ainsi, que beaucoup d’entre eux peuvent être potentiellement sensibles à un fond commun relatif à cet état de fait, car encore souvent très liés avec ces pays ne serait-ce que par antenne satellite interposée et par la famille restée y vivre. On sait que la modernité de ces pays n’est pas toujours au rendez-vous, dont le printemps arabe a rendu compte des désirs et des limites, qui sont traversés par les mêmes enjeux que les nôtres.