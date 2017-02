Pourquoi contrairement à ce qu’on dit, Poutine ne souhaite pas une alliance avec Trump

Un débat présidentiel, cela ne s'engage que tous les cinq ans. Nous sommes aujourd'hui très nombreux à vouloir que le débat public se recentre sur les enjeux qui sont ceux de la France et des Français.

Fait rare : le Guide suprême de l'Iran a critiqué la politique économique et les résultats en demi-teinte du Président Rohani. A trois mois des élections et face à une administration Trump insondable, comment interpréter ce signe ?

En tant que Président de la République, François Mitterrand avait toujours refusé de reconnaître la moindre responsabilité de l’Etat français dans les affres de la collaboration ; plus tard Jacques Chirac était allé jusqu’à reconnaître une faute. Emmanuel Macron lui, fait toujours tout mieux que tout le monde.

Facebook n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était à l'origine. Il n'est désormais plus questions de garder contact avec ses "amis" mais d'utiliser le réseau social aussi à des fins professionnels.

Laurent C.

Laurent C.

Florent Parmentier est maître de conférences à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié, aux Presses de Sciences Po, Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie . Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective .

Au sortir de la chute de l'URSS, lorsque le système international issu de la guerre froide a explosé, les États-Unis ont pu s'affirmer comme le seul gendarme du monde, à un moment où la Russie ne pouvait même plus assurer sa propre influence au sein de l'espace post-soviétique. Cette volonté de puissance américaine a rencontré un écho favorable à la fois au sein de mouvement néoconservateurs, mais également du côté des impérialistes-démocrates, qui souhaitaient élargir la démocratie par la force des baïonnettes.

En fin de compte, on peut donc estimer que Vladimir Poutine entend garder des relations personnelles avec Donald Trump aussi bonnes que possible, tout en restant extrêmement lucide sur la possibilité d'un réel rapprochement entre les deux Etats à court terme. Il entrevoit néanmoins très positivement les critiques du président américain à l'égard de l'OTAN, ainsi que son dédain vis-à-vis de l’Union européenne.

