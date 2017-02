Opération conférence de presse réussie sur ses électeurs : 58% des sympathisants de la droite et du centre ont trouvé François Fillon convaincant (contre seulement 26% des Français)

Les sympathisants de la droite et du centre sont un peu moins partagés (59% pour le maintien) tout comme ceux des Républicains qui privilégient (à 67%) le maintien (+9 points auprès de ces deux populations).

Si les Français sont un peu moins confiants que par le passé dans la capacité tant de François Fillon (28%, -1 point) que de tout autre candidat de droite à gagner la présidentielle (49%, -8 points) on assiste à une double évolution forte des sympathisants de droite et du centre ainsi que des proches des Républicains : tout d'abord parce que les uns comme les autres estiment davantage que la semaine dernière que la victoire de leur candidat est possible, et surtout parce qu'ils ne différencient plus nettement François Fillon d'un autre candidat. Ainsi les proches de la droite et du centre estiment à 61% (+9 points) que François Fillon peut gagner la présidentielle (60% pour un autre candidat de ce bord politique), et les sympathisants LR envisagent plus encore la victoire, que ce soit François Fillon le candidat (66%, +6 points) ou un autre candidat (60%, -13 points).