Mossoul : pourquoi la bataille contre l'Etat Islamique est loin d'être terminée

Atlantico : Le 24 janvier dernier, les forces irakiennes et leurs alliés ont repris la totalité de la partie Est de la ville de Mossoul, contrôlée jusqu'à présent par l'EI. Dans quelle mesure peut-on parler véritablement de victoire ? Comment juger de la crédibilité des forces irakiennes dans la poursuite de la lutte contre le groupe terroriste ?

Alain Rodier : Je dois reconnaître que j’ai été surpris de la rapidité des succès militaires remportés par les forces de la coalition irakienne à Mossoul. Il ne faut pas bouder son plaisir : le fait que l'Etat Islamique ait perdu, dans un premier temps les approches de la ville puis, dans un deuxième temps, la rive orientale du Tigre est une excellente chose.

Plusieurs faits ont participé à ces succès. D'abord la combativité retrouvée de certaines unités irakiennes - particulièrement la « division d’or » - qui ont été correctement entraînées et équipées, l’appui massif de la coalition internationale, les Américains s’engageant discrètement au sol mais n’hésitant pas à aller jusqu’au contact avec l’ennemi. Puis la sensible diminution des moyens tactiques de Daech face à la guerre d’usure qui lui est menée depuis des mois en Irak et en Syrie et un terrain favorable aux assaillants, les environs de Mossoul étant semi désertiques et l’Est de la ville étant la plus moderne avec de nombreux axes dégagés. Enfin, la supériorité des effectifs même si des lacunes dans la coordination des opérations ont été constatées en raison de la diversité des unités engagées : armée régulière et troupes du ministère de l’Intérieur irakien, milices chiites (Unités de mobilisation populaires, Hached al-Chaabi), chrétiennes syriaques, turkmènes (les Unités de protection de la plaine de Ninive), les peshmergas …

Donc, le succès est indéniable. Mais, malheureusement ce n’est pas fini et le plus dur risque d’être encore à faire. Il convient de se rappeler qu’au début de l’offensive, les forces irakiennes ont subi d’importantes pertes qu’il est difficile de quantifier car l’état-major, et il a bien raison, ne communique pas sur ce sujet. Mais quand un camp est capable de remplacer les pertes humaines et matérielles subies, il est logique de penser qu’il va dans le bon sens. Durant la seconde Guerre mondiale, les Américains et les Russes fabriquaient plus de chars (et d’avions) qu’ils n’en perdaient. Ce n’était plus le cas des nazis à partir de 1942-43. C’est, toutes proportions gardées, le cas aujourd’hui. Il s’agit là d’une référence historique et pas d’une comparaison.

Que représente cette reprise pour l'EI ? Est-elle vraiment un coup dur porté à l'organisation ?

C’est effectivement un coup très sérieux qui est porté à l'Etat Islamique. Les rumeurs les plus folles courent mais il s’agit peut-être de propagande gouvernementale irakienne. Ainsi Abou Bakr al Baghdadi serait furieux contre ses responsables militaires en charge de la défense de Mossoul-Est. Il en aurait démis un certain nombre de leurs postes et les aurait obligés à servir comme fantassins de base. Des cas de refus de combattre se multiplieraient - encore qu’à ma connaissance, aucun déserteur n’a été présenté à la télévision irakienne. Des témoignages filmés de déserteurs seraient certainement très utiles, si ce n’est pour casser le moral des combattants, au moins leur retirer l’appui des populations locales-. Les exécutions d’« espions », de « déserteurs » et de « défaitistes » se multiplieraient (là aussi, cela fait penser à la chute du nazisme)…