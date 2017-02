Medhi Meklat, comédien et martyr de l'info alternative

J'en arrive à être moins dérangé et découragé par Mehdi Meklat que par ses soutiens de Libé ou de Médiapart. Lui au moins semble prendre en s'excusant (hypocritement ? Par calcul ? Je n'en sais rien, c'est dans sa tête que ça se passe, je ne suis pas dedans comme Claude Askolovitch. Et il n'a que 24 ans après tout) la mesure de la gravité des saloperies qu'il a déversé des années durant sur Twitter.

Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas suivi cette nouvelle affaire microscomique et résosociale, Mehdi Meklat est un jeune journaliste et écrivain, fréquemment présenté comme une espèce de prodige littéraire et radiophonique de banlieue, dont on découvre avec stupéfaction le doppelgänger raciste, homophobe et antisémite au moment où débute la tournée de promotion de son dernier roman.

Mais la capacité qu'ont des « analystes » censément plus mûrs et moins sujets à la spontanéité crétine dont on peut parfois faire preuve sur le Web à renvoyer toute critique du « kid de France Inter », même la plus mesurée, à une manœuvre de la « fachosphère » est sidérante.

Je ne ferai pas ici la liste de ces milliers d'interventions haineuses et violentes (quelque 50 000 tout de même – oui bien cinquante mille), celles de la période « Marcelin Deschamps », le pseudonyme suréalisto-situationniste imaginé par Meklat, et celles d'après, qui les valent bien, mais je trouve insupportable d'être assigné à cette fameuse fachosphère par le raisonnement crapoteux élaboré dans la panique par une équipe de pompiers pyromanes, qui transforme un appel au meutre en naïveté adolescente et une vulgarité terminale en « part d'ombre » mystérieuse et poétique.

On savait déjà grâce à Mélenchon que la droite commençait à Hamon. On sait maintenant que l'extrême droite commence avec les gens que choquent encore l'expression du racisme le plus décomplexé d'où qu'il vienne. On s'attendait bien à ce que l'info alternative trumpienne finisse par traverser l'Atlantique, on n'observait peut-être pas les bons navires...