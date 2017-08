Menace nucléaire : mais que se passerait-il vraiment si cela tournait mal en Corée du Nord ?

Atlantico : Derrière l'inquiétude des observateurs face à la situation en Corée du Nord, la question des conséquences d'un conflit lancé à l’initiative de Pyongyang semble hanter les esprits. Malgré l'improbabilité d'un tel cas, quelles pourraient être les conséquences d'une telle attaque, sur la Corée du Sud, ou sur le Japon, notamment en cas d'utilisation d'un missile intercontinental ?

Jean-Vincent Brisset : Sur le papier, Pyongyang dispose d’un outil militaire impressionnant. 1.200.000 hommes sous les drapeaux, 600.000 réservistes entraînés, plus de 5 millions de miliciens. Sur une population de 25 millions d’habitants, cela veut dire que plus d’un Nord-Coréen sur quatre est -théoriquement- prêt à combattre. Les quantités de matériels conventionnels sont tout aussi impressionnantes. 3.500 chars, 20.000 pièces d’artillerie, 20 sous-marins, 500 avions de combat. Il faut toutefois fortement nuancer les capacités réelles de ces forces.

Les matériels sont très obsolètes et les soutiens logistiques tout aussi limités. Un assemblement de forces à proximité de la ligne de démarcation (Séoul, 10 millions d’habitants, n’est qu’à moins de 50 kilomètres au Sud) serait rapidement détecté.

Mais, si la Corée du Nord ne semble pas capable de lancer une attaque aéroterrestre frontale contre son voisin du Sud, les capacités non conventionnelles du pays sont beaucoup plus difficiles à évaluer et représentent un très fort potentiel de nuisance. Il existe des centaines de vecteurs, roquettes de gros calibre et missiles à courte portée capables d’emporter non seulement des charges classiques, mais aussi des armes de destruction massive (chimique ou radiologiques) dont on peut craindre l’existence.

Pourtant, ce qui est le plus souvent évoqué est l’utilisation d’un missile à longue portée, qui serait porteur d’une charge nucléaire. Il est certain que cette menace ne doit pas être écartée. Toutefois, outre les mesures de prévention active contre une telle action qui seront évoquées plus bas, il faut quand même penser que, même si des progrès sont constatables, les capacités réelles restent à démontrer. Si toutefois un tel tir devait intervenir, et si Kim JongUn parvenait à faire exploser une bombe de quelques dizaines de kilotonnes sur Séoul ou sur une grande ville japonaise, les victimes se compteraient en centaines de milliers. Une riposte, dont les contours sont difficiles à évaluer à ce jour, impliquerait -au moins- toute l’Asie du Nord Est et provoquerait de lourdes destructions tant humaines que matérielles. Ce qui est nouveau par rapport à ce qui s’est déjà passé dans la péninsule coréenne dans les années 50, c’est que les conséquences à moyen terme, matérielles au moins, s’étendraient sur l’ensemble de la planète.

Alain Rodier : Derrière toutes les gesticulations qui ont lieu à l’heure actuelle au niveau de la Corée du Nord, il convient de raison garder. Pour essayer de commencer à comprendre la situation, il convient de revenir à un plan technique. Même si Kim Jong-un, le « leader suprême » souhaite prioritairement créer une force nucléaire militaire, la Corée du Nord est encore loin de bénéficier d’une force de frappe opérationnelle. Pour mémoire, depuis 2006 elle a procédé à cinq essais de bombe A (à fission) et peut-être à un essai d’une bombe H (à fusion) bien que ce dernier reste sujet à controverse. La puissance de ces essais serait de six à vingt kilotonnes.

Après avoir réalisé une charge nucléaire, il faut la « militariser », c'est-à-dire la rendre transportable sur un vecteur, obus, bombe, missile ou fusée. Pour cela, il convient qu’elle soit d’une taille et d’un poids réduits et puisse résister aux contraintes imposées par le vecteur, particulièrement s’il s’agit d’un missile. A titre d’exemple, la première bombe atomique (A) française qui a explosé à Reggane dans le Sahara en 1960 baptisée « Gerboise bleue » avait la forme d’un cube d’un mètre de côté. Pour comparaison, elle a développé une puissance de 70 kilotonnes. La première bombe opérationnelle française n’est venue équiper des Mirages IV que quatre ans plus tard.

Pour l’instant, les Nord-coréens se trouvent face à ce problème. Il est possible qu’ils aient adapté une charge à tête unique sur une bombe lisse ou sur un missile de type SCUD. Si c’est le cas, cela met surtout à portée la Corée du Sud(1) et plus difficilement le Japon. Selon les Américains, la Corée du Nord possèderait actuellement entre 30 et 60 armes nucléaires, il lui est théoriquement possible de déclencher l’apocalypse chez ses proches voisins. Il convient d'ajouter toute une batterie d'armes chimiques et biologiques qui sont en réserve dans les dépôts de Pyongyang.

Dans une telle configuration, comment peut-on envisager la riposte, notamment du côté des Etats Unis ? Pour le chef d'Etat-major des armées américaines Joseph Dunford, une intervention militaire des Etats-Unis en Corée du Nord pourrait être "une perte de vies humaines comme nous n'en avons jamais vécu". Se dirigerait-on, le cas échéant vers un deuxième Vietnam ?

Jean-Vincent Brisset : On imagine mal une intervention militaire aéroterrestre de grande ampleur des Etats-Unis en Corée du Nord. Elle serait inacceptable pour la population américaine et militairement très complexe à mettre en œuvre. Et si, pour une raison encore impossible à imaginer aujourd’hui, elle devait se produire dans le futur, elle conduirait effectivement à de très lourdes pertes humaines, surtout du côté de Nord-Coréens, qui en restent encore à des schémas d’assaut frontal par de grandes masses humaines. Parce que, contrairement à ce qui s’est passé au Vietnam, les forces US n’envisagent plus de combattre « avec une main derrière le dos » ("On ne demandera pas à nos soldats de se battre avec une main liée derrière le dos." Allusion au discours à la Nation de GW Bush en 1991) et emploieraient, dans un tel conflit, des armes très lourdes tirées à distance de sécurité.

Ce qui est bien davantage envisagé, et sans doute même d’ores et déjà étudié et préparé par les états-majors « au cas où », ce sont des frappes « préemptives ». On pense d’abord à une attaque de précision visant à détruire sur son pas de tir un missile intercontinental avant même son lancement. Si cela ne suffisait pas à amener à résipiscence les tenants du régime de Kim, des mesures plus lourdes pourraient être envisagées. Très vraisemblablement une série de frappes coordonnées visant à détruire, comme le fait régulièrement Israël, une partie plus ou moins importante des installations nucléaires et/ou liées au balistique. Les Etats-Unis restent depuis longtemps très discrets sur leur connaissance de ces installations, mais il est certain qu’ils disposent des renseignements tactiques (et de moyens d’attaque) qui leur permettraient, en quelques minutes, de ramener la Corée du Nord vingt ans en arrière dans ces domaines. Certains commentateurs évoquent régulièrement l’idée de frapper le régime à sa tête en assassinant Kim JongUn, mais un tel attentat (on se souvient de l’échec du raid américain de 1986) est beaucoup plus difficile à réussir et peut même se révéler contreproductif.