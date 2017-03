Emplois fictifs au Modem ? Les grandes lignes de l'affaire qui agite les réseaux sociaux

La redécouverte de quelques lignes oubliées a provoqué une avalanche de réactions dans la matinée du 28 février. Sur Twitter, un court extrait du livre de Corinne Lepage, Les Mains Sales (2015) est partagé par des centaines de personnes.

Son contenu a de quoi faire bondir de nombreux soutiens de François Fillon et de Marine Le Pen, tous les deux mis en cause dans des affaires d'emplois fictifs, à l'Assemblée Nationale pour l'un et au Parlement européen pour l'autre. Évoquant son éloignement du Modem qu'elle avait fondé avec Bayrou en 2008, la présidente de LRC-Cap21 y dénonçait un étrange manège au sein du parti de François Bayrou. Une pétition en ligne est même lancée, comptant le 28 février au soir près de 1 000 signataires et demandant que le parquet se saisisse du dossier. L'affaire – qui ne date donc pas d'hier – est loin d'être anodine, surtout quand on sait que Corinne Lepage puis François Bayrou et la majorité de ses équipes du Modem se retrouvent depuis peu au sein d'En Marche ! , et sont donc à priori nouveaux alliés dans cette campagne.

"Lorsque j'ai été élue au Parlement européen en 2009, le Modem avait exigé de moi qu'un de mes assistants parlementaires travaille au siège parisien. J'ai refusé en indiquant que cela me paraissait d'une part contraire aux règles européennes et d'autre part illégal. Le Modem n'a pas osé insister mais mes collègues ont été contraints de satisfaire cette exigence. Ainsi, durant cinq ans, la secrétaire particulière de François Bayrou a été payée… par l'enveloppe d'assistance parlementaire de Marielle de Sarnez, sur fonds européen."

Contactée pour connaître son avis, Corinne Lepage a indiqué ne pas vouloir faire de commentaire et s'est contentée de rappeler que le livre a reçu le Prix du Livre Politique du Barreau de Paris en 2015.

Si la plupart des députés Modem de l'époque n'ont pas répondu à nos appels, Marielle de Sarnez, vice-présidente du Modem, a en revanche tenu à s'exprimer. "Tout ce que [Corinne Lepage] a dit est faux", s'étonnant de voir resurgir cette affaire en 2017 et indiquant l'avoir déjà commentée en 2015 dans un communiqué (que nous avons par ailleurs cherché sans succès). Pour elle, il s'agirait d'une rumeur aux motifs troubles "Ce qui est intéressant, c'est de voir que tout cela semble venir d'un milieu composé de soutiens de François Fillon [...] Je n'ai jamais vu ça, c'est le degré zéro de la politique !"

Jean-François Kahn, ancien rédacteur en chef de Marianne et ancien élu Modem -avant de se désister- en 2009 dit ne pas avoir eu connaissance ni de tels agissements, ni d'une telle demande de la part de la formation centriste. Il exprime d'ailleurs son étonnement : lors de ses différentes rencontres avec les parlementaires européens du Modem, ceux-ci étaient bel et bien accompagnés d'assistants, et donc non consacrés aux activités nationales du parti. Faut-il encore rappeler qu'il est prévu pour les députés européens une enveloppe de 21 209 euros, à répartir entre trois assistants au maximum par élu.