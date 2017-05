Diplomatie version Macron : et si la France avait plus besoin d'un nouveau logiciel que d'une filiation gaullo-mitterrandienne

Atlantico : Emmanuel Macron n'hésite pas à se revendiquer d'une ligne "gaullo-mitterandienne" en matière de relations internationales. Comment comprendre ce terme et que recouvre-t-il exactement car DeGaulle et Mitterrand n'avaient pas vraiment la même approche des relations internationales ?

François Géré : Il convient d’emblée de marquer les limites historiques de ce genre de références ; de Gaulle et Mitterrand ont dirigé la diplomatie française en pleine guerre froide, sauf les trois dernières années du second septennat, au demeurant dominées par la liquidation lente des séquelles laissées par l’affrontement des deux superpuissances. Le monde auquel E. Macron doit faire face n’est pas polarisé entre deux blocs antagonistes, pas plus qu’il n’est sous la menace d’une guerre nucléaire dévastatrice. De Gaulle et Mitterrand ont cherché, l’un et l’autre, à dépolariser les relations internationales en se démarquant des Etats-Unis, qui demeuraient un allié, tout en décrispant la relation avec l’Union Soviétique.

Pour cela ils se sont attachés, l’un comme l’autre, à donner à la France une place originale dans ce que l’on nommait le Tiers-Monde : rapprochement avec la Chine communiste, ouvertures sur l’Amérique latine (discours de Mexico et de Cancun) et, bien sûr, une politique africaine, complexe, parfois tordue, fondée sur la coopération et le développement. Enfin, une politique originale au Moyen-Orient en recherchant un équilibre entre des amitiés avec le monde arabe et l’attachement à l’existence d’Israël.

Alexandre Melnik : Le terme appartient à une époque révolue, à savoir l'univers international du siècle précédent qui a été marqué par les disparités idéologiques, c'est-à-dire par le clash entre deux systèmes antagoniques, communisme et capitalisme. A ce moment-là, ce terme avait son droit de cité et sa légitimité parce que cela représentait une certaine ligne médiane et un e certaine indépendance française par rapport aux deux pôle de puissance qu'étaient les Etats-Unis et l'URSS. Mitterrand s'était sur ce point complètement inscrit dans la continuité de De Gaulle, d'où ce terme. Depuis le monde a changé, et c'est pourquoi il faut réinitialiser le logiciel de la diplomatie, cette terminologie y compris. Ce qui se passe actuellement, ce que nous sommes dans un monde interdépendant, global. Et j'attire votre attention sur la phrase d'Emmanuel Macron dite à la conférence de presse de la fin du G7, quand il a affirmé que l'indépendance française, comme l'indédance de tout pays se joue dans l'interdépendance. Cela, c'est une phrase extrêmement importante, le fait d'être dépendant dans l'interdépendance. On vit dans ce monde interdépendant qui exclue ce terme de gaullo-mitterandien" en ce qui concerne la diplomatie d'Emmanuel Macron qui se projette vers l'avenir au lieu de ressasser le passé.

S'il emploie ce terme, c'est parce qu'il excelle dans l'art de la synthèse, à savoir l'art de marier les contraires, comme on a pu le voir de concevoir En Marche de façon horizontale et de diriger de façon jupiterienne et donc verticale. Il se réclame de l'héritage mitterrandien parce qu'il ne veut pas oublier que son terreau nourricier et politique est quand même la gauche. Sa référence dans le domaine international et diplomatique, c'est quand-même Mitterrand. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui n'en finit pas de couper le cordon ombilical pour "tuer le père" pour réinitialiser les fondamentaux de l'héritage dont il se réclame. La stratégie diplomatique s'appuie sur deux piliers aujourd'hui. Tout d'abord une revalorisation de la France sur la scène internationale dans le monde global du XXIe siècle. C'est-à-dire de remettre la France à sa place de pays phare de la civilisation occidentale. Deuxièmement, il compte sur l'Europe. Il mise sur la renaissance européenne avec l'Allemagne comme pilier. Il s'agit de refonder l'Union européenne qui date aussi d'une époque révolue dans le contexte actuel interpendant et global.

En se réclamant de cet héritage, qu'est-ce que cela pourrait laisser présager des positions de la France sur la scène internationale tant en termes de diplomatie que d'opérations extérieures ?

François Géré :On peut créditer E Macron d’un attachement à la position et au rôle du président de la république dans la constitution. Il dirige la diplomatie et commande les armées, disposant, lui seul, de la dissuasion nucléaire. Son voyage au Mali avait un triple sens : s’affirmer comme commandant en chef, marquer la présence de la France en Afrique et maintenir l’engagement de lutte contre le terrorisme. E. Macron est certainement inspiré par cette volonté d’indépendance nationale, garantie par l’autonomie de décision sur la stratégie de défense en cas de crise majeure. Il s’agit aussi pour le président français, en 2017, de trouver un équilibre permettant d’éviter une éventuelle « repolarisation », liée à la réémergence d’une Russie autoritaire, en phase de réarmement rapide. L’entrevue de Trianon avec Vladimir Poutine a pour enjeu de calmer le jeu en reprenant le dialogue avec Moscou pour stabiliser le Moyen-Orient et mettre un terme à la crise ukrainienne en expliquant qu’une UE forte et autonome n’est pas un adversaire mais un partenaire de la Russie.