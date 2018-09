La cruelle solitude des musulmans qui décident de renoncer à leur religion

L'INSEE publiait les derniers chiffres des créations d'emplois pour le second trimestre 2018 en France en indiquant : "les créations nettes d'emploi salarié atteignent +12 000 après + 47 500 au trimestre précédent".

Selon Michel Barnier, le négociateur européen, un accord est possible, mais cet accord va définitivement fracturer la classe politique britannique.

Durant les journées parlementaires de LREM, ce mardi 11 septembre à Tours, le premier ministre s'est exprimé devant ses troupes et a tenu à mieux expliquer la politique du gouvernement.

Alors que le gouvernement vient de réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour 2018, à 1.7%, certains économistes, comme Philippe Waechter, tablent sur un chiffre plus modéré.

Les députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot ont rendu un rapport ce mardi qui incite notamment à rendre obligatoire l'armement des policiers municipaux.

Selon un récent sondage, de plus en plus de Français estiment avoir des difficultés financières pour se procurer une alimentation saine tout au long de la journée.

Au Royaume-Uni, les véhicules à faibles émissions polluantes pourraient bénéficier de "plaques vertes" à l'avenir. Cette idée pourrait-elle un jour être appliquée en France, comme c'est déjà le cas en Norvège et au Canada ?

"Le Président de la République doit proposer en septembre un plan de lutte contre la pauvreté. La France a l’occasion de montrer l’exemple d’une économie plus responsable et de proposer un nouveau dispositif de mobilisation des entreprises contre la pauvreté : la Dotation d’Action Territoriale".

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Poutine propose un traité de paix avec le Japon cette année et "sans condition"

Benalla: Macron et le gouvernement montrent un "irrespect total", estime Le Pen

Diplômé d'école de commerce, Nicolas Moreau a exercé en tant qu'auditeur pendant une décennie, auprès de nombreux acteurs publics, associatifs et privés.

Ce combat pour la Liberté passe aujourd’hui par une défense implacable de nos compatriotes apostats. Il en appelle à l’implication et à la responsabilité de chacun.

Ces ex-musulmans ne peuvent plus combattre seuls. Les insulter, les traquer, les menacer, c’est attaquer la République, et avec elle, cette Liberté si précieuse, mais si fragile qu’elle réclame un combat de tous les instants.

Bien que les principes soient posés, les droits des apostats à la liberté et à la sécurité ne sont pas garantis car ils demeurent désespérément seuls face aux menaces, abandonnés par un pouvoir politique qui évite le sujet, et par des concitoyens qui ignorent souvent la mesure du danger qu’ils encourent.

Le gouvernement, pour sa part, garantit que la Laïcité « assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir » ( https://www.gouvernement.fr/qu-est-ce-que-la-laicite ).

Pourtant, nos principes républicains sont clairs. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, rappelle que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. »

Mnt mon tour. Ils sont français, me menacent de mort. Je suis leur ticket pour les "houris".

Ils ont menacé de tuer les enfants de Jane et l'ont livrée en tant qu' #apostat à sa famille.

Ainsi, les apostats de l’islam évoluent dans un effrayant vide médiatique et institutionnel, au sein duquel les condamnations et menaces sont nombreuses, à l’image de ce témoignage, recueilli sur Twitter.

Une étude de l’institut Montaigne ("Un Islam français est possible - 2016" : http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rapport-un-islam-francais-est_-possible.pdf ), datant de 2016, estimait à 15% le nombre d’enfants de musulmans de France ne l’étant pas eux-mêmes. Et au-delà, rien. Les articles, chiffres, ou études sur l’apostasie sont rarissimes.

