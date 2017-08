Confrontation entre Moscou et Washington mais bonne relation entre Poutine et Trump : comment comprendre ce qui se passe vraiment entre les deux pays ?

Alors que la première rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le 7 juillet dernier "s’est très bien passée" selon le Président américain, de nouvelles sanctions contre Moscou ont été votées par le congrès américain, ce qui a provoqué une riposte avec le renvoi de diplomates à Washington. Derrière de telles informations contradictoires, comment analyser la situation réelle entre les deux pays ? Comment expliquer ce qui ressemble à un double jeu ?

Cyrille Bret : les partisans de la confrontation sont aujourd’hui en passe de l’emporter à Moscou et à Washington. Le contraste est saisissant entre l’entente affichée par les deux présidents au G20 au début du mois de juillet et les décisions américaines et russes de la fin du même mois de juillet. Mais le contraste n’est plus manifeste si on analyse précisément les stratégies des acteurs en présence. Du côté américain, le président Trump est en difficulté sur la scène internationale depuis le début de son mandat : sa ligne à l’égard de la Corée du Nord est affaiblie par l’attentisme de la Chine, sa stratégie en Syrie manque de lisibilité (il a annoncé la fin de l’Etat islamique et a bombardé une base du régime Al-Assad) et surtout, sa proximité affichée avec la présidence Poutine se retourne contre lui : toute concession même légitime à la Russie apparaîtrait comme le fruit d’une collusion soupçonnée lors de la campagne.

Le président américain avait besoin d’une belle image pour le G20 de juillet. En revanche, le deuxième acteur côté américain, le parti Républicain au Congrès, est, lui, dans une stratégie sensiblement différente. Sous l’influence de poids lourds conservateurs hostiles à la Russie et partisans d’une nouvelle guerre froide, l’establishment républicain a adopté une série de nouvelles sanctions contre la Russie, notamment dans le domaine financier, et a rallié très largement les Démocrates. En somme, aujourd’hui, du côté américain, les hardliners ont paralysé par avance toute action d’apaisement de la part de la présidence Trump à l’égard de la Russie. Ainsi, le président ne pourra sans se disqualifier opposer son véto à la loi qui renforce les sanctions contre la Russie. Du côté russe, le principal acteur est naturellement le président de la Fédération. Après une campagne électorale marquée par l’affrontement entre la fermeté de Hillary Clinton et la volonté de conciliation de Donal Trump, la Russie a choisi de ne pas riposter dans l’immédiat à l’expulsion de plusieurs dizaines de diplomates russes en début d’année suite aux soupçons d’ingérence dans la campagne électorale américaine. Désormais la Russie met fin à une période de relative temporisation dans ses relations avec les Etats-Unis. La série de contre-sanctions marque la reprise d’un bras de fer. Elle laisse aussi entendre au président Trump que la Russie ne le considère plus comme le pouvoir dominant à Washington.