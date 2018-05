Conflit SNCF : comment la tech et une meilleure information ont largement affaibli le pouvoir de nuisance des grévistes

Atlantico : La rapidité de l'information et les nouvelles technologies permettent de vivre les périodes de grève différemment pour les usagers. Qu'est ce qui a changé depuis une dizaine d'années ?

Hugh Scofield : Je ne suis expert en la matière, mais je suis sûr que je ne suis pas le seul à constater que les scènes de chaos du début des grèves n’ont pas duré très longtemps. Dans l'ensemble, je dirais que les gens ont su gérer et digérer les difficultés – même si je sais bien que il y a aussi beaucoup qui souffrent. Le changement est devenu à notre sens visible pour nous à la BBC lorsque nous avons voulu tourner un matin de galère avec quelqu’un de la grande couronne. Deux fois nous avons echoué. La premiere fois parce que la personne nous a dit au dernier moment que son examen du lendemain avant été reporté à midi, donc que ce n'était plus la peine de démarrer à l’aube comme elle avait pensé.

Et la deuxième fois la personne nous a dit qu'en effet, il y aurait un train sur deux sur sa ligne du RER, et donc que la situation ne serait pas si mauvaise que ça. Dans les deux cas, la clef c’était les flux d’information. Il me semble que ça c’est la grande difference avec le passé, et que c'est ça qui diminue dans une certaine mesure l’impact des grèves.

La communication de la SNCF s'est améliorée, celle des particuliers entre eux également. Quels sont les nouveaux réflexes des usagers ?

Là encore, je ne peux parler que de ma propre expérience et celle des gens autour de moi. Je sais que les jours de grève les voyageurs à Paris suivent de très près leurs smartphones, et qu’ils peuvent donc viser un certain train à une certaine heure pour leur voyage. Disparus donc les jours où tout le monde se ruait vers les gares le plus tôt possible, avec pour conséquence un tohubohu sur les quais. Evidemment la SNCF est aidée par la décision des syndicats de pré-annoncer les jours de grève avec tant d’anticipation – ce qui permet aussi aux société et entreprises d’organiser leurs jours de travail.

Le développement du télétravail joue-t-il également un rôle ?

Le télé-travail me semble le genre de grande révolution sociétale qui a promis beaucoup plus qu’elle n’a apporté pour l'instant. En théorie, elle devrait etre hyper-populaire, mais ne l’est pas, principalement parce que la psychologie du travail recquiert que les travailleurs se présentent physiquement devant leurs pairs et supérieurs. Mais évidemment il y a une politique nationale maintenant à développer, et la grève peut d'une certaine façon aider ce développement Car si une sociéte, jusqu’ici un peu réticente, décide de faire l'expérience du télé-travail parce que sa main est forcée par les grévistes, il se peut que l'expérience tourne bien et qu'ils décident de la maintenir dans le futur. Si c’est le cas, tant mieux.