Commémoration des attentats de Bruxelles : un an après, la Belgique toujours au pied de ses contradictions

Le 22 mars constitue le premier bug dans le système. Le compromis à la belge n’en n’est pas sorti indemne. L’attentat du musée juif avait été très aisément mis de côté car il ciblait, pensaient nos décideurs, une communauté spécifique. Pas grand monde à l’époque pour afficher #JeSuisJuif. Cela nous vaut encore aujourd’hui d’apprécier toute l’amnésie qui transpire d'un propos comme :« La Belgique, relativement épargnée jusqu’au 22 mars… ».

Nous y sommes. L’enjeu n’est pas et n’a jamais été de lutter efficacement contre le terrorisme. Sinon, l’attentat du musée juif aurait été le signal pour se mettre en ordre de bataille contre l’ennemi, le terrorisme islamiste et ses filières localo-locales, pour ne pas dire Molenbeekoises, avant tout. L’unique objectif du système consiste à se maintenir en place. Pour y parvenir, il lutte contre le djihadisme comme il s’attaque au sida, c’est à dire en ne faisant pas la guerre mais au contraire, en apprivoisant la menace et surtout, les esprits de ses victimes potentielles. Permettre à l’horreur d’acquérir une acceptable dimension chronique. Politique de l’inclusion. Politique de la soumission.

Forte de l’expérience d’hystérie collective à l’échelle d’un pays lors de la Commission Dutroux, la Belgique s’est donnée pour mission d’offrir aujourd’hui des commémorations cathartiques. Toutefois, le cahier des charges est bien différent. Tout le récit médiatique est construit de façon à nier tout élément lié à l’identité des auteurs des attentats. Célébrations du « vivre ensemble » et de la richesse de l’ « Autre » jusque dans l’indécence. Il n'y a pas de monstres. Que des victimes. Au programme, de l'art et des larmes pour tous.

Aujourd’hui, on nous invite prestement à croire que c'est « la vie qui l’emportera, toujours! ». #CoeurAvecLesDoigts! Promis, tout est pardonné, même à Philippe Moureaux, ex-directeur du laboratoire social de Molenbeek qui vient d’être, comme sa commune, gagné par les métastases. On attend la sanctification et la stèle qui sera dressée à la gloire de cet enrichisseur devant l’éternel. Les offres d'artistes en vue sont déjà timbrées et prêtes à partir. La bave de sculpteur sous perfusion de subsides, ça colle mieux que du ciment.