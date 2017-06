Chute de Raqqa et Mossoul en vue : quel avenir pour le Calife et ses hommes après la perte de leur Etat (islamique) ?

Atlantico : Dimanche 11 juin, des forces antijihadistes soutenues par Washington ont repris un premier quartier dans l'ouest de Raqqa, une ville située dans le nord de la Syrie et reconnue comme étant un fief de l'Etat Islamique. En quoi cette avancée peut-elle être considérée comme significative dans la lutte contre l'Etat Islamique ? Quelle est l'enjeu de cette bataille ?

Alexandre Del Valle : Raqqa est la capitale du groupe Etat Islamique, de plus, Abu Bakr al-Baghdadi a été tué. Les forces démocratiques syriennes réunissent un noyau de soldats composés de Kurdes et d'alliés Arabes. Ils sont armés par les américains, soutenus en sous-mains par les Russes et parviennent à progresser partout. Ils ont aussi un accord tacite avec le régime syrien. Aujourd'hui, tout concourt à une victoire imminente contre Daech en Syrie pendant que Mossoul tombe mis à part quelques quartiers. Daech recule partout face à la coalition occidentale, kurde et pro-iranienne.

C'est un phénomène massif qui était depuis longtemps. Le groupe Etat Islamique est diminué. Il ne dispose désormais que de très peu d'hommes. En somme, il ne pouvait que s'écrouler. Il ne vivait que de la division de ses ennemis et la réconciliation russo-turque a également contribué au revers des djihadistes en Syrie.

L'enjeu de cette bataille est clairement la chute du régime de Daech en Syrie et en Irak où elle avait reconstitué un soi-disant califat qui n'est pas si grand. Raqqa est la capitale de cet Etat auto-proclamé. Sa chute serait un symbole de chute du califat.

Alain Rodier : Il est beaucoup trop tôt pour estimer la situation militaire à Raqqa. En effet, après avoir conduit des escarmouches autour de la ville -seul les batailles pour la prise de la ville et du barrage de Tabqa (mars-mai 2017) ayant été particulièrement meurtrières- , les forces de Daech ne semblent pour le moment pas opposer une défense ferme des quartiers périphériques de la "capitale" politique de l' "Etat" islamique. Cela permet aux Forces Démocratiques Syriennes (FDS) composées majoritairement de combattants kurdes de progresser plus rapidement qu'elles ne s'y attendaient. Toutefois, Daech est parvenu a reprendre des positions momentanéments abandonnées au nord de la ville lors d'une contre-attaque virulente.

A noter que l'armée syrienne légaliste progresse également vers Raqqa depuis le sud-ouest en mettant en avant ses "Tiger Forces" qui sont de tous les combats depuis le début de la guerre civile.

Pour l'observateur extérieur que je suis, la situation militaire semble être particulièrement confuse sur le terrain et je m'attends toujours à de mauvaises surprises en m'interrogeant sur la stratégie adoptée par Daech. La ville va-t-elle être défendue fermement ou abandonnée suite à des combats retardateurs pour permettre d'exfiltrer les combattants vers le sud, voie qui est encore ouverte ? Il semble en effet que Daech a concentré de nombreux moyens militaires classiques dans la région de Deir ez-Zor où une garnison de l'armée légaliste est assiégée depuis 2013. Des contre-offensives sont toujours à craindre sur d'autres points sensibles en Syrie. Quant aux attentats, ils sont devenus monnaie courante en Syrie comme en Irak.

En ce qui concerne Raqqa et pour faire un parallèle, la libération des environs puis de la partie orientale de Mossoul a été également relativement rapide. Mais les forces irakiennes piétinent désormais autour de la vieille ville qui est défendue âprement. Il faut dire que les unités de première ligne ont subi jusqu'à 40% de pertes, ce qui est énorme. Ce degré de violence n'est pas encore atteint à Raqqa.

Qu'adviendra-t-il de l'Etat Islamique une fois que la ville de Raqqa sera conquise ? Dans quelle mesure Daesh sera-t-il affaibli ?

Alexandre Del Valle : L'Etat Islamique va continuer a exister dans sa forme qu'il a déjà connu dans le passé. Il faut conprendre ici une forme virtuelle et transnationale qui va diminuer dans sa forme étatique. Le projet étatique n'est qu'un projet parmi tant d'autres. Comme l'a dit Abou Mohammed al-Adnani qui était le cerveau et en quelque sorte le ministre des attentats de Daech avant de mourir, "notre but, notre victoire ou notre échec ne se mesure pas à la conquête ou à la perte d'une ville puisque notre système d'action est essentiellement de répandre l'idéologie de la charia". Selon lui, tant que cette idéologie se développe dans les cerveaux, ils seront victorieux. Tout est dit ici. Avec les attentats low-cost auxquels nous assistons un peu partout avec des couteaux et des voitures, l'Etat Islamique continuera à faire parler de lui. Leur but qui est de faire parler de leur vision de l'islam sera atteint. On peut qualifier cette stratégie de terrorisme marketing ou terrorisme publicitaire.L'Etat Islamique va quitter sa nature étatique momentanée pour reprendre sa nature à la fois virtuelle et de terrorisme international même s'il est de faible envergure ou de troisième génération. Cela sera suffisant pour faire parler de lui. La meilleure preuve est que l'on a fait que de parler de cela depuis les attentats du pont de Westminster à Londres il y a trois mois puis ceux de Manchester et Londres à nouveau au début du mois. La tentative d'attaque sur le parvis de Notre-Dame à Paris en fait partie. Cette organisation terroriste a deux têtes. Si la première s'efface, la seconde reste active.