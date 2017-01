CES de Las Vegas : envoyer des délégations françaises en force ne suffira pas à pallier nos profondes insuffisances en matière de création de start-up

Atlantico : 266 start-up françaises sont présentes au salon CES de Las Vegas pour cette édition 2017. Bien que la délégation soit numériquement importante et pourrait faire penser que la France reste un des leaders sur le plan de l'innovation technologique, comment expliquer qu'il n'y ai toujours pas de succès mondial comme Facebook dans le domaine ?

Bernard Benhamou : La France présente une délégation française forte. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle car cela montre qu'il y a un terreau favorable en termes de développeurs et de compétences dans ces domaines. L'analyse devient moins favorable lorsque l'on se pose la question de l'avenir de ces start up. Au départ on imaginait qu'être présent au CES cela permettait de s'attaquer le maarché américain. Maintenant on y va plus pour trouver des financeurs ou des acheteurs et là c'est une toute autre question qui se pose : "quel est le devenir de l'écosystème des start up françaises par rapport à l'international?".

Lorsque le patron de Blablacar était allé à l'Assemblée Nationale il avait déclaré que "Pour nous, rien que l'Europe c'est déjà 28 marchés différents", cela montre toute la difficulté à investir les marchés étrangers. On se rend compte qu'années après années nous avons de jolies startup dans de nombreux domaines, mais dès qu'il est question de rentrer dans le dur du développement des entreprises à l'échelle internationale, les entreprises n'arrivent pas à franchir ce pallier. Il y a de très belles entreprises françaises, à l'instar de Parrot mais le problème c'est d'avoir un impact suffisant pour se développer à l'étranger. Le rachat par des entreprises étrangères est un mauvais signal, cela veut dire qu'il n'est de perspectives que dans l'expatriation. Contrairement à nos voisins allemands qui développent une véritable politique inbustrielle dans le domaine, nous n'avons pas une véritable politique dans ce domaine. A l'approche de la Présidentielle, cela pose une vraie question, il nous faut cet écosystème, il nous le faut absolument.

Les entrepreneurs vendent leurs entreprises avant qu'elles ne grossissent. Cette culture de l'idée de la "one million dollars idea" n'est-elle pas dommageable pour l'avenir de cet écosystème ?

Ils revendent parce qu'ils n'ont pas les moyens de plus se développer. Pour être en mesure de grandir, il faut une très bonne trésorerie. Il faut des moyens financiers importants pour le marketing, de prospection… Il n'y a pas que la "R&D". Lorsque vous vous attaquez à des marchés importants, il faut des personnes, des moyens, une ambition économique que l'on doit aider à porter. Sinon votre carnet de commande se remplir et vous n'êtes plus apte à vous financer. Beaucoup de sociétés lorsqu'elles étaient en situation de décollage vertical ont été obligées de se revendre pour payer leur trésorerie. A mon sens, il y a une forme de lucidité entrepreneuriale de la part de ceux qui revendent car ils savent qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ce n'est pas une histoire de "take the money and run", c'est juste que souvent ils se rendent compte que les obstacles sont trop grands, qu'une revente à quelques millions d'euros est préférable à une prise de risques maximum afin d'être en mesure de se pour atteindre la "cour des grands". Globalement nous sommes terriblement faibles lorsque l'on voit les valorisations d'entreprises internationales. Pour nous, le champion en France de la valorisation c'est "Spotify" avec 8,5 milliards de dollars, alors que de l'autre côté de l'Atlantique si vous prenez "Uber", c'est presque 70 milliards.