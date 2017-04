Bachar al-Assad crie à l’intox sur l’emploi d’armes chimiques : ce qu'on sait vraiment de l’attaque de Khan Cheikhoun

Atlantico : Le spectre des "armes de destruction massive" d'Irak plane sur la récente intervention armée des Etats-Unis en Syrie. Le doute et les "fake news" n'aidant pas, il est difficile de se faire une idée claire sur les récents événements qui se sont produits en Syrie, entre l'utilisation supposée d'armes chimiques par le régime syrien et la riposte américaine, les uns accusant les autres de mentir. Comment démêler le vrai du faux dans le discours de Bachar el-Assad quand il affirme que :

• Le régime ne possède "pas d'armes chimiques" ?

Il y a plusieurs armes chimiques qu’il faut distinguer.

Dans le conflit syrien, il y en a trois principaux qui ont été repérés. Le gaz de chlore est le plus répandu ces derniers mois. C’est une substance rudimentaire qui, intégrée dans des projectiles, va permettre de causer des gênes respiratoires et des toux importantes. Cela réduit donc les capacités au combat et peut parfois être mortel. Le sulfure de dichlorodiéthyle, aussi appelé gaz moutarde, est plus dangereux et cause des brulures aux yeux et à la peau beaucoup plus grave.

Plusieurs ONG, locales comme internationales, accusent l’armée syrienne d’utiliser régulièrement du gaz de chlore, notamment dans des bombardements aériens. En face, l’Etat islamique a démontré sa capacité à le synthétiser depuis 2015 et l’a utilisé à de nombreuses reprises, même si leurs vecteurs (souvent des mortiers) ne sont pas toujours parfaitement opérationnels. Cela n’est pas très difficile techniquement. De manière moins importante et moins efficace, l’EI a aussi développé du gaz moutarde. Mais il reste largement instable. Les autres groupes djihadistes et rebelles n’ont pas montré une volonté de mettre en œuvre des armes chimiques.

L’autre arme chimique régulièrement évoquée est le sarin. Ce gaz est fortement mortel et celui-là qui a été utilisé à Khan Cheikhoun début avril, faisant 100 morts. C’est aussi le sarin qui avait causé la mort de plusieurs centaines de personnes à la Ghouta en août 2013. Le sarin est beaucoup plus complexe à produire, à conserver, à déplacer et à exploiter. Je n’ai jamais croisé de sources, y compris parmi les gens qui ont enquêté sur le terrain, envisageant sérieusement que l’Etat islamique ait atteint la capacité de développer du sarin.

Pour répondre à votre question, donc, comment démêler le vrai du faux :

1) On sait que l’armée syrienne utilise des armes chimiques puisque l’utilisation du chlore, au moins, est connue et récurrente. Affirmer qu’il n’y a pas d’armes chimiques dans les rangs est donc un mensonge ridicule.

2) Reste à savoir si il y a du sarin : la grande majorité des ingénieurs confirme qu’il est extrêmement peu probable que l’Etat islamique soit capable d’en concevoir et d’en employer. D’autant plus que depuis 2016, la chaîne de production de chlore des djihadistes est une cible privilégiée de l’armée états-unienne. Plusieurs des principaux ingénieurs chimistes ont été tués.