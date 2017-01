L’autre visage de Chicago, lieux des adieux officiels d’Obama

Barack Obama a choisi sa ville adoptive de Chicago pour faire son discours d’adieu. Il quittera la Maison Blanche le 20 janvier, après huit ans et deux mandats présidentiels, et comme le veut une tradition américaine récente il s’est autorisé à dresser lui-même le bilan de son action…

Ce choix de Chicago devait servir à souligner l’importance de "l’engagement civique". C’est en effet dans cette métropole des bords du lac Michigan, que Barack Obama a commencé sa carrière politique comme "community organiser", c’est-à-dire animateur de quartier, le plus bas échelon du service public aux Etats-Unis.

Mais Chicago est aussi la ville américaine qui a détenu en 2016 le triste record de la plus forte progression de la criminalité et du plus grand nombre de fusillades, ayant fait sept cent soixante-deux tués et près de quatre mille blessés. Le seul mois d’août 2016 a vu 90 morts par balles, soit trois par jour. Une hausse de 70% par rapport à 2015. Alors même que l’ensemble de la criminalité a, au contraire, continué de baisser aux Etats-Unis et se trouve à des niveaux historiquement bas.

Par contre depuis 2015, les homicides par armes à feu ont connu une progression quasi exponentielle dans certaines agglomérations comme Los Angeles, Charlotte, Washington D.C., Baltimore, ou autres… Dans ces zones, les crimes violents ont augmenté, parfois de 20% et plus. Outre les causes structurelles, qui tiennent à un contexte socio-économique très difficile, les causes ponctuelles sont la guerre des gangs et une présence policière moindre. De quoi souligner un des échecs les plus patents du président sortant. Sur le plan des relations raciales et du sort de la communauté noire, Obama laisse l’Amérique en moins bon état qu’il ne l’a trouvée.

Un incident récent, survenu à Chicago le 3 janvier est révélateur de ce mal profond. Un incident que les médias, américains et internationaux, se sont bien gardés de mettre en avant. Quatre personnes noires, deux hommes et deux femmes, âgés d’une vingtaine d’années, ont torturé un jeune handicapé mental blanc, aux cris de "les blancs enc…lés" et "Donald Trump enc…lé". Ils ont filmé eux-mêmes leurs actes et s’en sont vantés en postant la vidéo sur les réseaux sociaux… les garçons tenaient le couteau, poussés au crime par les exhortations des filles…

Les média ont évoqué ce crime en termes feutrés. Ne mentionnant d’abord l’appartenance ethnique, ni de la victime, ni des criminels. Devant la presse, le chef de la police de Chicago n’a pas parlé de "crime raciste" ! Evoquant plutôt les "divagations" de quelques jeunes en manque de repères… Quant au président Obama, il a parlé d’un "crime de haine méprisable" (pas d’un crime raciste) qu’il a replacé dans le contexte des brutalités policières…