Attaque meurtrière à Ouagadougou : beaucoup d’inconnues qui en disent pourtant long sur la situation de l’Afrique sahélienne

Pour l'instant et à l'heure où s'écrivent ces lignes, nous savons que le mode opératoire rappelle celui de Daech et d'al-Qaïda. En plus des fusillades il y a eu une explosion concomitante qui laisse penser qu'il y avait clairement la volonté de faire plus de morts qu'il n'y en a déjà. On parle alors de plus de trente morts entre les civils et des membres des forces de sécurité du pays. Entre les individus qui ont mitraillé et l'explosion d'une voiture piégée, on peut raisonnablement avancer la possibilité d'une attaque djihadiste à Ouagadougou.

Malgré les démentis, on pense que l'ambassade de France était visée. On sait que la France et l'Occident étaient visés également en plus des symboles des forces de l'ordre et l'armée locale du Burkina Faso. Là encore, on peut faire le lien avec les méthodes des terroristes islamistes qui ciblent à la fois l'ennemi proche, à savoir les forces de l'ordre locales, et en même temps les symboles de l'état colonial qui représente, lui, l'ennemi lointain. Traditionnellement les mouvements djihadistes frappaient soit l'un soit l'autre, ce qui n'est plus le cas depuis quelques années où les deux ennemis sont cibles d'attaques. Il suffit de voir ce qu'a fait Daech en France et au Moyen-Orient pour comprendre. Cette méthode de double front n'est pas l'apanage de Daech car al-Qaïda fait la même chose.

Autre chose que cette attaque confirme, c'est l'importance stratégique que revêt pour de nombreux mouvements islamistes de la région le Burkina Faso, pays à la fois un foyer historique d'impérialisme et aussi un pays qui a une contestation occidentale très ancrée et intellectualisée. C'est un pays important pour les djihadistes qui veulent faire sombrer l'Afrique dans le chaos. Si le Burkina Faso est déstabilisé, d'autres le seront à commencer par le voisin direct : la Côte d'Ivoire.

Rajoutons à cela que nous avons la fâcheuse tendance à nous concentrer sur Daech mais c'est oublier un peu vite tous les autres mouvements présents localement comme al-Qaïda avec AQMI et Al Qaida, Ansarul Islam, groupe salafiste djihadiste du Burkino Faso (Né de l'ancien dirigeant islamiste Diko), Boko Haram au Nigéria…

Pour comprendre la stratégie qui pourrait se trouver derrière en cas d'attaque terroriste, il faut se rappeler l'ouvrage de Abou Bakr Naji "Gestion de la barbarie" qui expliquait en substance qu'il fallait pénétrer dans tous les pays où il y a une fragilité politique endémique, un pays divisé ethniquement, religieusement… On comprend alors que l'Afrique est un terreau fertile pour ces mouvements djihadistes.

A cela il faut considérer en plus le problème des revenants qui ont quitté la Syrie, l'Irak et ont essaimé en Afrique subsaharienne. Les vases communicants entre ces deux régions font que cette partie de l'Afrique sera durablement le terrain d'action des djihadistes. Rien qu'au Nigéria, il faut rappeler que cela représente 9500 morts depuis trois ans. L'Afrique paye le plus lourd tribut en meurtres commis par des djihadistes et vit un réel tsunami en la matière dont un peu regretter le fait que l'on en parle peu.